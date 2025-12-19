文章生成AIを使ったTRPG風ごっこ遊びゲーム『サーガ&シーカー』、大好評につき第二回クローズドβテストの募集を開始。ダイスロール機能や新たなAIモデルの追加も

株式会社マレ

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、キャラクター同士の会話で物語が進んでいく“文字だけRPG”『サーガ＆シーカー』（サガシカ）の第二回クローズドβテストの募集を開始しました。

(C)西村博之

約2週間で3.5億文字分もの物語が生み出され、平均プレイ時間が20時間に迫るなど、想定を上回る好評を頂いた第一回クローズドβテスト。

その結果を受け、第二回CBTでは募集人数を2倍に拡張し、年末年始の休暇シーズンにより多くの方にプレイして頂けるよう期間を設定いたしました。

第二回クローズドβテストの参加者は、本日より募集開始いたします。応募者の中から抽選となっておりますので、以下のURLからご応募ください。

◆『サーガ＆シーカー』第二回クローズドβテスト実施概要

募集期間：12月19日（金）18:00 ～ 12月25日（木）23:59

実施期間：12月26日（金）18:00 ～ 1月8日（木）23:59

対応プラットフォーム：PC（Windows、Mac） ※参加にはSteamアカウントが必要

募集人数：400人（応募者より抽選）

応募ページ：https://forms.gle/6YV9DEXaiFstxyU57

◆新たにGPT&Geminiモデルがプレイ可能に。ダイスロールモードの追加&Mac対応も

第二回クローズドβテスト版のビルドでは、第一回βテストで使用できた「Claude sonnet 4.5」にくわえ、新たに「ChatGPT」および「Gemini」系列のモデルに対応しました。

論理的な状況描写と重厚な物語展開が味わえる最新モデル「GPT-5.2」をはじめ、手軽に感情豊かな物語が楽しめる「Gemini 3 Flash」など、それぞれ複数のモデルに対応。文体の好みやプレイスタイルに合わせ、ゲームマスターとなるAIを自由に選べるようになりました。

※画像は開発中のものです。

さらに、第一回クローズドβテストで多くのプレイヤーから要望を頂いていた「ダイスロールモード」の追加も決定。

ダイスロールモードでは、困難な状況や拮抗した戦闘において、ゲームマスターがキャラクターの能力を元にサイコロの出目で「判定」を行い、行動の成否を決定します。これまでのように物語を体験するだけでなく、クエストクリアのために行動を考え、試行錯誤していく、ゲーム性の高いプレイモードです。

キャラクターの得意な行動は成功しやすく、苦手なことは失敗しやすいようになっていますが、プレイヤーのアイデア次第では、思いもよらぬアイデアが状況の突破に繋がるかもしれません。

そして、第二回クローズドβテストでは新たにMacにも対応。Windows版と同様のゲーム内容を遊ぶことができます。Mac版は正式リリース版でもサポートする予定ですので、これまでWindows版のみしかなくプレイを諦めていた方も、ぜひこの機会にβテストへご応募ください。

◆『サーガ&シーカー』第二回クローズドβテストについて

第二回クローズドβテストは、ゲームの改善およびプレイヤーのフィードバック収集にくわえ、課金システムのテストおよび複数のAIモデルへの対応テストを主な目的として実施されます。

今回使用するβ版ビルドには、仮想の課金システムが実装されます。これは、プレイヤーの皆さまが支払いを行うことなく、実際の課金フローと同様のシステムを体験できるものです。第一回クローズドβテスト同様、βテストへの参加は完全に無料で行うことができますので、ご安心ください。

※画像は開発中のものです。

クローズドβテスト中のプレイでは、実際に仮想の課金システムを通じてゲーム内通貨である「インク」を購入し、「インク」を消費して文章を生成するステップを体験していただきます。インクの消費量は使用するAIモデルによって変動し、性能の高いAIほど、より多くのインクが消費されます。

そのほか、第二回クローズドβテストの詳細については、以下のURLより応募ページをご確認ください。

◆『サーガ＆シーカー』第二回クローズドβテスト実施概要

募集期間：12月19日（金）18:00 ～ 12月25日（木）23:59

実施期間：12月26日（金）18:00 ～ 1月8日（木）23:59

対応プラットフォーム：PC（Windows、Mac） ※参加にはSteamアカウントが必要

募集人数：400人（応募者より抽選）

応募ページ：https://forms.gle/6YV9DEXaiFstxyU57

『サーガ＆シーカー』ゲーム紹介

『サーガ＆シーカー』は、文章生成AIの技術を用いた「物語錬成ゲーム」。「なりきりチャット」や「TRPG」などのキャラクター遊びをデジタルゲーム化したような、令和版“キャラ創作あそび”ゲームです。

従来のアドベンチャーゲームような選択式ではなく、やりたいことを“自由に書き込む”だけで作ったキャラクターが生き生きと動き出し、唯一無二の物語を生み出すことができます。

タイトル公開トレーラー映像はこちら：https://youtu.be/Lqo47QDhDV0(https://youtu.be/Lqo47QDhDV0)

・「やりたいことを書き込む」だけのシンプルなゲームプレイ

このゲームは、文章生成AIによる「物語の描写」とプレイヤーの「行動の入力」を繰り返して進んでいきます。入力する内容は完全にプレイヤーの自由となっており、どんな入力をしてもAIがそれを元に物語を紡ぎあげてくれます。

(C)西村博之 (C)ヨコオタロウ

・キャラ作成も自由入力で

『サーガ＆シーカー』ではプレイヤーが操作するキャラクターだけでなく、パーティに編成するNPCもプレイヤーが自由に作成可能。ステータスやスキルのカスタマイズはもちろん、性格や口調など、細かい設定を自由入力で思うままに書き込むことができます。

もちろん、これらのテキストはAIによって実際にゲームプレイに反映されるので、生き生きと動き出すキャラクターたちと一緒に冒険するだけでなく、作ったキャラクター同士の会話まで楽しめるのが特徴です。

・想像力を発揮する、体験のカスタマイズも無限大

キャラクターと共に飛び込むシナリオは、シリアスからギャグまで様々なジャンルから選ぶことができます。プレイヤーがオリジナルのシナリオを作成し、読み込んで遊ぶことも可能です。

シナリオをクリアすると、物語の内容に合わせた「スキル」や「思い出」が自動生成され、唯一無二の経験がキャラクターに蓄積されていきます。キャラクター情報はいつでも編集できるので、キャラクター同士の関係性もプレイヤーの思いのままです。

・あなたの創作を共有しよう

作成したキャラクターのデータや、遊んだシナリオのログはhtml形式で出力が可能。SNSなどで簡単に共有し、スマホからでも見ることができます。

キャラクターシートの読み込み機能を使えば、知り合いの分身やお気に入りのシナリオの登場人物を自分のパーティメンバーとして連れて行く、なんてことも。

プレイヤー自身の想像力で、自分のためだけの物語を好きなキャラクターと一緒に遊べるゲーム。それが『サーガ＆シーカー』です。

『サーガ＆シーカー』製品概要

タイトル：サーガ＆シーカー

ジャンル：物語錬成ゲーム / 文字だけRPG

対応プラットフォーム：Steam (Windows）

リリース予定日：2025年1月末

本体価格：1500円（ゲーム内課金あり）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3522640/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Saga_and_Seeker

公式Discord：https://discord.gg/etMmNwyuxD

開発：ダグドリア スタジオ

ダグドリア スタジオ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

◆動画投稿および生放送配信

ゲーム映像を用いた紹介・実況・解説などの動画投稿および生放送配信について、

個人・法人、営利・非営利を問わず許可します。公序良俗を守り、利用者の責任のもとで行ってください。

動画投稿および生放送配信に際して発生した問題については、当社では責任を負いかねます。

投稿・配信の際には、概要欄に下記リンクを掲載くださいますようお願いします。

『サーガ＆シーカー』Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3522640/Saga__Seeker/

◆生成AIの使用について

本作はゲームシステムの一部に文章生成AIを使用していますが、ゲーム内で使用しているイラスト、サウンド、その他アセット素材はすべて人間のクリエイターが作成したものを使用しています。ゲーム内で生成される文章を除き、AI生成素材は一切使用しておりません。

『サーガ＆シーカー』は、プレイヤーやクリエイターが想像力を発揮し、自分だけの物語を作り出せるゲームでありたいと考えています。

ダグドリア スタジオ概要

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、"新しい題材"のゲームを"面白さを削らず原石のまま"、ユーザーにお届けしたいという想いから設立しました。

今作の『サーガ＆シーカー』は、生成AIという新しいおもちゃを料理した作品です。

生成AIは生成物のコントロールがとても難しいのですが、同時に、想像を超えるものが生まれる面白い一面もあります。あえて無難にせず、このじゃじゃ馬をそのままお届けすることで、ユーザーの皆様に「粗削り、だから面白い」の良さを体験して頂ければと考えております。

ダグドリア スタジオは生成AIだけに留まらず、まだ見ぬ面白さの原石を求めて掘り続けてまいります。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

問い合わせ先

ダグドリア スタジオへのお問い合わせはこちら：info@dagdoria-studio.com

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1o3T0Ruv2IEHLyk3XJ0tqCo6S6NEJROkS?usp=drive_link