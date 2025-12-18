生沢佑一、新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』を発表。“綺麗なクリスマス”へのアンチテーゼとして、魂の闇を描くロック・サーカスが始動。

株式会社DONGRAMYPROJECT株式会社DONGRAMYPROJECTは、アーティスト生沢佑一による新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』を発表いたします。本作は“幸福の象徴”として語られるクリスマスのイメージに対するアンチテーゼとして、「虚飾」「孤独」「人間の内面」をテーマに構築。1年をかけてゲストボーカルを迎えながら展開される、新たなロック・エンターテインメントプロジェクトです。

記念すべき１曲目は、『Black Naughty Christmas』 (original ver. / CLUB mix ver.)

配信サイト一覧: https://lnk.n3rvemusic.com/BlackNaughtyChristmas(https://lnk.n3rvemusic.com/BlackNaughtyChristmas)

■ 企画趣旨

『BLACK CHRISTMAS』は、クリスマスソングの歴史を塗り替える一曲であり、今後ブランドとして拡張されていく可能性を秘めた企画です。

「綺麗で幸福なクリスマス」像への明確なアンチテーゼ、そして**“人間の内面の闇”を深く追求するロック・サーカス**として、1年をかけて複数のゲストボーカルと世界観を表現します。

本企画は単なるアルバム制作ではなく、

クリスマスという文化の暗部を抉り出す“時代への挑戦状”です。

記念すべき１曲目『Black Naughty Christmas』の挑戦状を受け取ってください。

■ 配信曲情報

タイトル：Black Naughty Christmas

リリース日：2025年12月18日(木)

Vo elley

Compose 生沢佑一

Produce 生沢佑一

Lyrics 生沢佑一、YHEL

Arrange & Programming: Toshimichi Isoe(ZIZZ STUDIO)

Gt 是永巧一

Mix&Mastering YHEL

(Club mix (DJハルキ))

サンタを「世界中の罪と願いを背負わされた存在」として描く、作品世界の入口となる楽曲。

都会のイルミネーションを「悪魔の誘惑」と捉え、愛のない消費社会への怒りと孤独を爆発させるダークロック。

疲弊し裏切られ続けたサンタの“心の崩壊”を、重厚でセクシーなサウンドで描く。

■映像公開プラットフォーム＆公式チャンネル

■アーティストプロフィール

生沢佑一プロフィール

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。