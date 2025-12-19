「小鼻の赤みカバー*1」と「小鼻のポツポツくすみ*2」それぞれの肌悩みに合わせた2つの新商品が登場！

ロゼット株式会社

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井 敬二）が展開する『Rz+ by ROSETTE』(アールゼットプラス バイ ロゼット)の新ブランド「肌なやみ図鑑」から、「小鼻の赤みカバー*1」と「小鼻のポツポツくすみ*2」に着目した2つの鼻用アイテムが登場いたします。2026年2月9日(月)よりLOFT、PLAZAおよびロゼット公式オンラインショップにて先行発売、3月17日(火)からは全国のバラエティショップ（一部店舗を除く）で順次販売を開始いたします。メイク前に塗るだけで小鼻まわりの赤みをカバー*1しながら皮脂ケアできる化粧下地「肌なやみ図鑑 赤鼻ジェル」と、就寝前に塗るだけで毛穴のポツポツくすみ*2をケアする美容液「肌なやみ図鑑 黒鼻ジェル」の2つのラインナップで展開。気になる肌悩みに合わせて、あなたにぴったりのケアを選んでください。

*1 メイク効果による

*2 乾燥による

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32125/table/153_1_4f2663fee6f99682b5f5ff09ca527271.jpg?v=202512190422 ]

肌なやみ図鑑 赤鼻ジェル

小鼻ワキの赤みカバー*1に！メイク前に仕込む小鼻用の美容液兼、化粧下地

メイク前に塗るだけで、小鼻まわりの赤みを自然にカバー*1しながら皮脂をケアする化粧下地。肌になじむベージュカラーで、サラサラ質感が続き、テカらない小鼻へ。

●こんな方におすすめ！これって“赤鼻”かも？

☑小鼻ワキが赤い ☑皮脂で鼻がテカテカする

●配合成分

皮脂ケア＆スキンケア成分配合。メイクしながら日中の肌をすこやかに保ちます。

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

●肌なじみのいいベージュカラー

気になる小鼻の赤みを、自然にカバー*1して美しい仕上がりへ。

●使用方法

小鼻まわりの赤みが気になる部分に、ファンデーションの前に少量をなじませてください。メイク直しにもお使いいただけます。

肌なやみ図鑑 黒鼻ジェル

寝る前に集中ケア！気になる小鼻のくすみ*2に集中アプローチ！

おやすみ前に塗るだけで小鼻のポツポツ毛穴をケアする美容液。毛穴肌をひきしめ、くすみ*2をケア。

じっくり馴染む浸透*3密着ジェルでつるんとした小鼻へ導きます。

*3 角層まで

●こんな方におすすめ！これって“黒鼻”かも？

☑黒ずんだくすみ*2毛穴が気になる ☑乾燥で毛穴が目立つ

●配合成分

グリシルグリシン*4、ビタミンC誘導体*5を高濃度*6配合。毛穴肌のひきしめ＆黒ずんだくすみ*2毛穴をケアしながら、つるんとした小鼻へ導きます。

*2 乾燥による

*4 保湿成分

*5 アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]

*6 肌なやみ図鑑シリーズ内比

●浸透*3密着ジェルで集中ケア

じっくり馴染んで浸透*3する密着ジェルでベタつかず、寝る前にしっかりケア。

●使用方法

化粧水などで肌を整えたあと、適量を手にとり、毛穴の気になる部分になじませてください。

洗い流し不要の美容液タイプです。

あなたの肌なやみに寄り添う

“肌なやみアニマル”に出会えるスキンケアブランド

さまざまな肌トラブルを抱える「肌なやみアニマル」。

まるであなたの悩みを映しだすかのように、それぞれが肌に悩んでいるようだ。

肌なやみに困った時は、この図鑑を開いてみよう。

きっと、解決のヒントが見つかるはず。

■肌なやみアニマルをご紹介！

小鼻科テカテカ属 赤鼻トナカイ

＼赤鼻トナカイの生態／

ジャンクフードを愛すがゆえ、お鼻はいつも皮脂でテカテカ。どことなく漂うおじさんっぽさが

憎めない、赤鼻のトナカイ。

小鼻科ポツポツ属 黒鼻ビーグル

＼黒鼻ビーグルの生態／

太陽を浴びるの大好き。おかげで鼻が黒ずんじゃうのが悩み…。流行りものには目がないトレンドハンターのビーグル。