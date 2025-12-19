レトロ建築や巨大クリスマスツリーなど撮影スポット豊富な安満遺跡公園でコスプレを楽しもう

高槻市

令和7年12月20日（土曜日）に高槻市の安満遺跡公園で、同公園全域を使ったコスプレイベント「コスメルin安満遺跡公園」が開催。昭和初期に建てられたレトロな建築物や高さ365センチメートルのクリスマスツリー、横40メートル・縦25メートルの大きな屋根がある「SAKURA広場」など、同公園の魅力的なスポットでの写真撮影をお楽しみください。

同公園は、約2500年前の弥生時代の環濠集落跡を含む集落遺跡「安満遺跡」を整備して令和3年3月に全面開園。駅から徒歩10分圏内の中心市街地に位置しながら、広さ約22ヘクタールという甲子園球場5個分に匹敵する広大な敷地を誇り、今では市内外から年間150万人以上が訪れる本市を代表するスポットの一つになっています。

公園内には、レストランや展示館として利用されている旧京都大学高槻農場の建物で国の登録有形文化財でもある園内中央にある白壁と赤屋根のレトロな建築物、横40メートル・縦25メートルの大きな屋根がある「SAKURA広場」、自然、生き物に触れあえる農業用水を利用したせせらぎなど数多くの魅力的なスポットが盛りだくさん。さらに、イベント開催日には、パークセンターに設置された高さ365センチメートルのクリスマスツリーもあり、レイヤー（コスプレをする人）の皆さんは、様々なシチュエーションで写真撮影を楽しむことが可能です。ぜひ、イベントに参加し同公園の魅力に存分に触れてみてください。

【イベント概要】

開催日時：令和7年12月20日（土曜日）10時から17時まで

場所：安満遺跡公園全域（高槻市八丁畷町12番3号）

※着替えは歴史拠点体験館ほか

※予約不要。当日先着順。

参加費：1人2000円

※カメラマンも同料金

アクセス：

阪急京都線「高槻市駅」から徒歩約10分、JR京都線「高槻駅」から徒歩約13分

高槻市営バス「安満遺跡公園(子ども未来館)」または「安満遺跡公園東」すぐ

主催：安満遺跡公園パートナーズ

【関連ホームページ】

安満遺跡公園ホームページ

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/