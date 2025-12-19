【プレミアムエイジングケアブランド「ESFOMI（エスフォミ）」が日本本格始動】

株式会社BARUDA

プレミアムエイジングケアブランド ESFOMI（エスフォミ） が、日本市場での本格展開をスタートします。

12月中旬よりQoo10にて販売を開始し、さらに2026年1月からは全国のRE:MAKEショップでの展開も決定。オンライン・オフラインの両軸で、日本での展開が本格化します。



肌本来のコンディションに着目した

プレミアムエイジングケア ESFOMI

ESFOMIは、皮膚科学の知見をもとに開発されたスキンケアブランドです。

肌が本来持つコンディションに着目し、日々のスキンケアを通じて、すこやかな肌状態を保つことを目指しています。

研究から得られた知見と、厳選されたプレミアム原料の組み合わせにより、使い続けることで肌の変化を感じられるようなスキンケア設計を追求。

特に「うるおいケア」「肌バリアを意識したケア」「ハリ感のある肌印象を目指すケア」を軸に、敏感肌の方にも配慮した処方設計が特長です。

不要な刺激に配慮しながら、毎日のケアで肌をやさしく整えること。

それがESFOMIのスキンケア哲学です。

ESFOMI エイジリターン トナー（Age Return Toner）

エイジリターン トナーは、スキンケアの最初のステップとして使用するベースケア用トナーです。

みずみずしく軽やかな使用感で、肌にうるおいを与え、乾燥などでゆらぎやすい肌をすこやかに整えます。肌をなめらかに整えることで、その後に使用する美容液やクリームがなじみやすい状態へ導く設計です。

特長

・低刺激設計※

・ハリ感ケアを意識したスキンケアのファーストステップに

・ベタつきにくく、さっぱりとした使い心地

※すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

ESFOMI エイジリターン アンプル（Age Return Ampoule）

エイジリターン アンプルは、エイジリターンラインの中心となる美容液です。

保湿成分をはじめとする原料をバランスよく配合し、乾燥によるハリ不足や肌のごわつきが気になる方に向けた設計となっています。

なめらかに肌になじむテクスチャーで、使い続けることで、ふっくらとした肌印象を目指します。

特長

・高濃度※配合の保湿・整肌成分

・ハリ感・ツヤ感のある肌印象を目指すケア

・敏感肌の方にも配慮した処方設計

※自社比

ESFOMI エイジリターン クリーム（Age Return Cream）

スキンケアの仕上げに使用する、エイジングケア発想のクリームです。

コクのあるテクスチャーながら、肌になじむとベタつきにくく、うるおいを閉じ込めるような使用感が特長です。

乾燥によるつっぱり感や、年齢とともに変化を感じやすい肌を、しっとりとなめらかに整えます。

特長

・高保湿設計でうるおいをキープ

・外的要因による乾燥から肌を守るケアをサポート

・インナードライが気になる方や、ハリ感を求める方に配慮した処方



肌に寄り添う ESFOMI エイジリターンライン

ESFOMI エイジリターンラインは、年齢に応じたうるおいケア（エイジングケア※）を取り入れたい方に向けたプレミアムラインです。

うるおい、ハリ感、肌バリアを意識したケアを通じて、すこやかな肌印象を目指します。

年末に向けて肌コンディションを整えたい方や、本格的なエイジングケアを始めたい方にとって、注目のスキンケアラインとなりそうです。

※エイジングケアとは、年齢に応じた肌のお手入れのことです。