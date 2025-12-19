日本三大酒どころ 西条の日本酒が飲み放題！～全12種類のウェルカムアルコール提供開始～ベッセルホテル東広島
「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する「ベッセルホテル東広島」（所在地：広島県東広島市、支配人：山根 晴之(はるゆき)は、2025年12月20日(土)より、宿泊者限定の無料ウェルカムドリンクサービスに、アルコールメニューを追加いたしました。
■ 「フリーアルコールサービス」を開始
～西条の日本酒2種類も含め、12種類のアルコールドリンクを飲み放題でご用意～
ベッセルホテル東広島では、お客様への「おもてなしサービス」の一環として、宿泊者限定のフリーアルコールサービスをホテル1階ラウンジにて開始いたします。
メニューには、日本酒やウイスキー、カクテルなど12種類のお酒をご用意。中でも銘醸地として知られる東広島市西条の西条酒蔵通りにある酒蔵からセレクトした「亀齢(きれい)」「福美人」はおすすめです。新たに開始したアルコールドリンクに加え、すでにご好評いただいているソフトドリンクのウェルカムサービスも併せてご利用いただけます。宿泊のお客様は、お好きな割り方でオリジナルドリンクをセルフでお楽しみいただけます。
■フリーアルコールサービス
・サービス開始日 ：2025年12月20日(土)
・提供時間（毎日）：アルコール17時～20時・ソフトドリンク12時～23時
・提供ドリンク ：【西条の日本酒(2種類)】亀齢酒造「亀齢(きれい)」、福美人酒造「福美人」
【他、提供するお酒(10種類)】ウイスキー、レモンサワー、梅酒、
カクテル7種類(グレープフルーツ、巨峰、ジントニック、カシス、ホワイト、
モヒート、ピーチ)
■ベッセルホテル東広島について
山陽新幹線「東広島駅」から徒歩1分、「下三永福本I.C」から車で約5分の立地にあります。86台収容可能な平面駐車場は無料で車旅にも便利です。
館内には、急な洗濯にも便利なコインランドリー、自動販売機、電子レンジを設置しております。また、フロントには1,500冊以上のマンガをご用意しており、客室は全室150センチ幅のベッドを完備していますので、ゆったりとおくつろぎいただけます。
ベッド幅150cmでゆったりな2ベッドルーム
ラウンジ
■MOTTO! 東広島のほのぼの朝ごはん
ベッセルホテル東広島の朝ごはんは、「MOTTO! 東広島のほのぼの朝ごはん」をコンセプト。吟醸酒発祥の地と言われる東広島市・酒処ならではの麹など、健康を意識した発酵食品のおいしさを味わえる和惣菜やみそ汁、スープ、スイーツを取り揃えたご当地グルメ満載の朝ごはんです。
東広島の郷土料理の「美酒鍋(びしゅなべ)」をはじめ、広島の定番「お好み焼き」、新名物「へそ丼」などご当地グルメが目白押しです。朝から元気になること間違いなしのメニューが盛りだくさんのしあわせ朝ごはんです。
ベッセルホテル東広島のしあわせ朝ごはん
朝食会場の様子
ベッセルホテル東広島 公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/hotel/higashihiroshima/ (https://www.vessel-hotel.jp/hotel/higashihiroshima/)
■ サービスの特徴
・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。
・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。
・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。
・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。