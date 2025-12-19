“選ぶ愉しさ”を添えた、上質な手仕事を日常に。「てんとてん」初のインド製オリジナルアイテム、洗える「手織りラグ・マット」登場！

TENTOTEN株式会社

インテリア雑貨・食器・ファッションの通販サイト「てんとてん」を運営するTENTOTEN株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：宮野 優樹）は、2024年夏にローンチした自社EC雑貨店「てんとてん」において、初となるインド製オリジナルアイテム「手織りラグ・マット」10デザインを12月19日（金）より販売開始します。本商品は、2017年より運営する雑貨・ファッション・食品の卸・仕入専門サイト「TEN TO TEN - MARKET（テントテンマーケット）」における豊富な商品調達実績と培ったノウハウ・目利きを活かし、洗える手織り素材と手頃な価格を両立させて企画・開発した当社オリジナルのラグ・マットです。

【背景・開発コンセプト】

（左）Ocean BLUE （右）Harvest Green ※画像は、イメージです。

インテリア雑貨の分野では、心地よさと個性を両立させるアイテムの需要が増えています。とくに小さなお子さまやペットのいるご家庭では、「汚れても気兼ねなく洗える実用性」に加え、「デザイン性の高さ」も重視されています。「てんとてん」は「暮らしに遊び心を。」をコンセプトに、多彩なテイストを自分好みに組み合わせて楽しむ暮らしのアイディアを提案しており、今回のラグ・マット開発にもその「遊び心」を存分に反映しました。

素材には、豊かな風合いが魅力のインド綿を採用。EU向けのハイセンスなデザインを手がけるインドの工場と協業し、日本市場では希少なモダンなデザインを実現しています。手織りならではの温かみを保ちつつ、洗濯耐久性とお求めやすい価格を両立しました。毎日の暮らしに寄り添いながら、遊び心あふれる彩りをプラスするラグ・マットを企画・開発しました。

【商品特長】

本商品は、インドの熟練職人が一枚一枚手織りで仕上げることで、独特の風合いを生み出し、インテリアのアクセントとして空間を彩ります。さらに、インド綿100％の平織り構造を採用することで軽量かつ通気性に優れ、季節を問わず快適にお使いいただける仕様です。加えて、手作りならではの品質を維持しつつも、50×70cmサイズ1,300円台～130×190cmサイズ10,000円台（税込）というお求めやすい価格帯を実現したことで、上質なラグ・マットを気軽に取り入れていただけます。

【商品開発担当者コメント】

「ファブリック商品における新たなインテリアを提案したい」という思いで企画開発を行いました。インド綿の素材感や手織りならではのぬくもりを大切にしながらも、従来のインド製品に見られるエスニックテイストに偏らず、あえて「一見するとインド商品らしくない」シンプルかつモダンなデザインに挑戦しています。さらに、一般的にはキッチンマットとして使われる45×120cmの縦長サイズを、あえてフロアマットと同じ柄で取りそろえることで、ベッドサイドやデスク下だけでなく、空間を緩やかに仕切るインテリアアイテムとしてもご活用いただけるラインナップを実現しました。

質の高い素材と手仕事の温もりを損なわずに、伝統柄にとらわれない現代的な配色・柄のデザイン設計・バリエーションを充実させることで、さまざまなテイストのお部屋にマッチする汎用性と個性を兼ね備えた渾身の一品です。

【販売商品一例】

※価格はすべて税込み

※画像は、イメージです。実際のサイズ感と異なる場合があります。

Festa NAVY 50x70cm \1,320Grain BEIGE 45x120cm \2,310Desert GOLD 90x130cm \4,378Terra Brown 130x190cm \10,450Brick TERRACOTTA 130x190cm \10,450

■TENTOTEN株式会社について

大阪船場に本社を構え、衣料品・雑貨の総合卸売「大西衣料」と店舗設計施工・店舗什器備品製造販売「店研創意」を中軸として展開する創業94年の大西グループの新規事業として、2017年より雑貨・ファッション・食品の卸・仕入専門サイト「TEN TO TEN - MARKET（テントテンマーケット）」を運営開始。新たな価値・文化・スタイル提案を目指し、誇るべき伝統や技術、優れたデザインや機能美を備えた商品を、現代のライフスタイルに寄り添うよう編集し販売しています。2024年6月に、「TEN TO TEN - MARKET」の商品調達力や物流などのノウハウを活かし、業界最大級10,000点超の品揃えを有する消費者向けEC雑貨店「てんとてん」をオープンし、卸売・小売の双方から市場ニーズを捉え事業を推進してまいります。

Instagram： https://www.instagram.com/tentoten_market

Threads： https://www.threads.net/@tentoten_market

TikTok： https://www.tiktok.com/@tentoten101010

YouTube： https://www.youtube.com/@TENTOTEN10

LINE： https://shop.tentoten-market.jp/Page/line.aspx ※一般消費者向けEC雑貨店「てんとてん」対象

LINE： https://www.tentoten-market.jp/Page/line.aspx ※卸・仕入れ専門サイト「TEN TO TEN - MARKET」対象

■EC雑貨店「てんとてん」特徴

・小売店向け卸ビジネスサイトで培った、

- 商品調達力を活かし、業界最大級となる約10,000点の品揃え

- 市場ニーズを捉えたテイスト提案および複数テイストをミックスしたコーディネート提案

- 専属バイヤーによる厳選アイテム、個性的な作家・クリエイターアイテムの展開

・ブランドやメーカーの異なる雑貨商品を組み合わせたワンストップ購入とギフトラッピング対応

・当社在庫による短納期での商品提供

・買い手、売り手の消費動向を同時に取得し分析することで、双方に対してより市場ニーズにマッチした商品の提供

■会社概要

社名 TENTOTEN株式会社

所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-4-12

代表者 代表取締役 宮野 優樹

設立 1994年

事業内容 生活雑貨及び服飾雑貨の商品企画及び製造販売

＊EC雑貨店「てんとてん」オンラインストア https://shop.tentoten-market.jp/

＊仕入れが楽しくなる卸売サイト「TEN TO TEN - MARKET」 https://www.tentoten-market.jp/