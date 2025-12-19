【奄美大島】島の″人″と″自然″と、共につくるリトリート

奄美イノベーション株式会社

奄美群島で宿泊施設の運営を通してまちづくりに取り組む「伝泊」（本社：奄美イノベーション株式会社 / 鹿児島県奄美市、代表取締役社長：山下保博）は、 島内の事業者や集落と連携し、シマッチュ（島の方言で「島人」）・文化・自然が交わる新しい滞在体験の提供をスタートします。

「島の自然と対話する宿」をコンセプトとする伝泊 The Beachfront MIJORAに、地域との関わりから生まれる体験を加え、より深く島を感じることを可能にします。

｜「まちづくり」をするホテルとしての挑戦

伝泊は、「集落の日常を観光化し、奄美のたからを次の時代に伝える」をコンセプトに、古民家再生などといった地域の文化や暮らしを未来につなぐためのまちづくりを進めてきました。

島内の事業者や集落、シマッチュと協働することで、宿泊者の満足度を高めると同時に観光消費を地域内に循環させ、持続可能なまちづくりを実現することを目指しています。

｜地域と共につくる４つの新しい滞在体験

１.客室で受ける「出張整体サービス」（提携：整体ノ蔵）

伝泊 The Beachfront MIJORAがある赤木名集落で整体を提供する「整体ノ蔵」との連携により、客室内で整体を受けられるようになります。波の音が届く静かな空間で、心と身体をゆるめるひとときを過ごせます。

<提供開始時期>

・2026年1月中旬予定 ※「整体ノ蔵」院内でのサービスの提供は既に実施しております。

<提供内容>

・全身施術（60分）：9,900円（税込）

・全身施術＋運動療法（約90分）：13,900円（税込）

・営業時間：9:30-20:00

・定休日： 水曜午後、日・祝日

<実施場所>

・ご宿泊いただいている客室内

<ご予約方法>

・出張整体サービスのご予約は お電話のみ で承ります。電話番号：050-7108-5070（9:30～20:00）

２. 海辺で楽しむ「テントサウナ体験」（提携：ほこらしゃサウナ）

伝泊 The Beachfront MIJORAの目の前に広がる海辺に設置されたテントサウナで、海風や潮の香りを感じながら自然と向き合う時間を過ごせます。島のサウナ事業者がマンツーマンでサポートし、１人１人に合わせてココロとカラダを調える“島の自然と対話する時間”を演出します。

<提供開始時期>

・2026年2月上旬予定

<提供内容>

・120分・貸切コース：13,200円 ～ ※料金は人数によって変動します。

<実施場所>

・伝泊 The Beachfront MIJORAに併設するレストラン&バー「2 waters」周辺

<ご予約方法>

・未定

３.“島の食材 × 熟練の技” が織りなす 2夜限定の「すし 碧海」ディナーイベント

奄美市名瀬の名店「すし 碧海」と2 waters が初のコラボレーション。“島の食材 × 熟練の技” が織りなす特別なおまかせ寿司コースをご用意しました。奄美の海が育んだ南方の魚介を、2 waters の静かな海辺の空間で味わうことができる唯一無二の体験。

島を愛する方、食通の方、奄美をより深く楽しみたい方へ、心に残るひとときをお届けします。

<コラボディナー実施日時>

・日程：2026年1月16日（金）／17日（土）

・時間：両日 18:00 コーススタート

<提供内容>

・コース料金：20,000円／人（税・サ込） ※飲み物代別（ワンドリンク制）

<実施場所>

・レストラン&バー「2 waters」

<ご予約方法>

・ディナーのご予約は お電話のみ で承ります。電話番号：0997-57-1988（9:00～21:00）

※席数に限りがあるため、満席になり次第受付終了となります。

４. 須野集落の「八月踊り体験」

数百年の歴史をもつ奄美の伝統芸能「八月踊り」。須野集落では、シマッチュが中心となり、来訪者に向けた体験を実施しています。踊りや唄を通じて島の信仰・自然観にふれ、暮らしと文化に息づく奄美の本質を感じることができます。

<提供日>

・通年実施可能

<提供内容>

・100,000円 /回 ※7名以上は＋5,000円（税込）/人

・1回 約2～3時間 ※飲み物及び料理代金を含みます。

<実施場所>

・笠利町須野集落 伝泊 奄美 古民家「高倉のある宿」

<ご予約方法>

・伝泊公式HP(https://den-paku.com/product/hachigatuodori-nanko)よりご予約となります。

・ご予約の締め切り：実施日の2週間前

｜この取り組みで目指すこと

・観光によって集落を潤す、まちづくりの実践

宿泊を通じて生まれる価値を地域へと還元し、持続可能なまちづくりにつなげます。

・「島の自然と対話する」コンセプトの深化

ホテル空間だけでなく、人・文化・食の体験を通して、より満足度の高い滞在とリトリート体験を実現します。

・シマッチュとの出会いから生まれる“奄美のファンづくり”

シマッチュとの触れ合いをきっかけに、奄美を身近に感じ、また訪れたくなる関係を育みます。

｜伝泊について

伝泊は、3種類の宿泊施設『伝泊 古民家』『伝泊 赤木名 ホテル』『伝泊 The Beachfront MIJORA』からなり、集落住民と観光客との交流を促進するまちづくりを行っています。

奄美大島には豊かな自然や生態系が育まれており、2021年には世界自然遺産に登録されました。同様に、様々な歴史的背景の中で「しま」(集落)ごとに異なる約360の集落文化が何百年も継承されてきたことも、世界に誇る貴重な文化資源です。私たちはそれらを「奄美の宝」と捉え、守りたい、未来へ伝えていきたいという想いから、2016年に「伝泊」をスタートさせました。現在、奄美大島・徳之島・加計呂麻島の3島に宿泊施設を展開しています。

公式HP：http://den-paku.com/

伝泊が行うまちづくり：https://www.machizukuri.yamashita-yasuhiro.net/

｜本件に関する問い合わせ先

奄美イノベーション株式会社 広報課（担当：楠瀬）

MAIL：media@den-paku.com

TEL：0997-57-1708

FAX：0997-57-1968