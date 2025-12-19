ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル　ホテル ユニバーサル ポート＆ヴィータのお正月

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」（所在地：大阪市此花区、総支配人：勝島 基江）は、2025年12月31日（水）～2026年1月1日（木・祝）の期間、お正月イベントを開催いたします。

獅子舞の練り歩き（イメージ）太神楽（イメージ）大阪注染手ぬぐいデザイン（イメージ）

1. 元旦イベント概要

2026年1月1日（木・祝）にお正月イベントとして、日本の伝統芸能「太神楽」と「獅子舞」の練り歩きを実施いたします。

厄を払い、福を招くといわれる縁起の良いパフォーマンスで、新年の幕開けを華やかに彩ります。

獅子舞（イメージ）

■開催概要

【日程】20265年1月1日（木・祝）8:30～10:30

【内容】太神楽および獅子舞練り歩き（観覧無料）

【場所】ホテル ユニバーサル ポート

〈太神楽〉1Fロビー（10:00～10:30） 〈獅子舞練り歩き〉館内各所（9:30～9:50）

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

〈太神楽〉1Fロビー（9:00～9:30） 〈獅子舞練り歩き〉館内各所（8:30～8:50）

※内容や時間は当日の状況により変更となる場合があります。

■お客さまへ新年の福をお届け

太神楽は約四百年の歴史を持つ、獅子舞と曲芸（傘回しなど）を中心とした伊勢発祥の伝統芸能です。

太神楽の曲芸には様々な道具が使われますが、それぞれに末広がりや益々の繁栄など大変おめでたい意味が込められています。そして獅子舞による“噛みつき”には家内安全、学業成就、五穀豊穣、無病息災等、さまざま様々なご利益があると言われています。

新年の縁起を担ぎながら、ご家族皆さまでお楽しみいただける催しです。

2. 大晦日限定宿泊特典「注染手ぬぐい」

当ホテルでは、12月31日（水）大晦日にご宿泊いただくお客さま限定の特典として、大阪の伝統技法「注染（ちゅうせん）」で染め上げた2026年の干支「午」や大阪名物をデザインしたオリジナル手ぬぐいを、1室につき1枚プレゼントいたします。

■大阪の伝統技法「注染」とは

注染は、明治時代から続く日本独自の染色技法で、職人が染る必要のない部分に糊（のり）で土手を施し、上から染料を注いで一気に染め上げる方法です。生地の両面が美しく染まり、柔らかな風合いと深みのある色合いが特徴で、大阪・堺を中心にその技が受け継がれてきました。

■注染手ぬぐいを選んだ背景

オリックス・ホテルマネジメント株式会社では、“地域の魅力や文化をホテルでの滞在を通して体験していただくこと”を大切にした“地域共創”という取り組みを進めています。大阪で長く愛されてきた注染は、まさにその理念に沿う伝統技術であり、地域文化の継承に寄与するものとして今回の特典に採用いたしました。

■デザインテーマは「初遊び」

今年の手ぬぐいデザインは、「初遊び」をテーマに、日本の伝統的なお正月遊びや縁起物、そして2026年の干支である「午」を取り入れました。当ホテルのご宿泊者さまにはユニバーサル・スタジオ・ジャパンへお出かけになるゲストが多いことから、「めでたい新年の始まりに、思いきり“遊び”を楽しむ」という想いをデザインにも反映しています。

デザイン・製作は、大阪・堺の注染工房が担当。羽子板や鯛などの正月モチーフに加え、たこ焼きなど大阪らしいユーモアも盛り込み、華やかで可愛らしい図案に仕上げました。新しい一年の幕開けを、より楽しく思い出深いものにしていただけるよう、地域の文化とともにお届けする当ホテルならではの特典です。ぜひご期待ください。

3. 施設概要

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/

サステナビリティの取り組みについて：

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全20施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム 3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」「楽天トラベル ゴールドアワード2023」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

◆JTBアワード2024「選抜表彰部門 全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」「特別表彰部門 Web販売賞」「特別表彰部門 JTB MySTYLE賞」

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの 7 棟目の オフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など、個性あふれる 14 種類のゲストルームを備えています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalportvita/

＜受賞歴＞

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 301~500室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 総合 近畿・北陸エリア 301室以上 3位」

◆トリップアドバイザー「2023トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト」

◆楽天トラベル「楽天トラベルブロンズアワード2023」「ANA楽パック賞2024」「JAL楽パック賞2024」

◆JTBアワード2024「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-4957