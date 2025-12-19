12月27日(土)乗車限定 南海電鉄の難波駅発着のデジタルきっぷプレゼント第2弾に当社が再び協力

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野文則、以下当社）は、南海電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡嶋信行、以下南海電鉄）が、南海電鉄140回目の創業記念日にあたる2025年12月27日(土)限定で実施する、難波駅発着のデジタルきっぷを進呈する企画「キップレ」(第2弾)に協力することとなりましたのでお知らせいたします。

デジタルきっぷプレゼント企画「キップレ」(第2弾)は、当社と南海電鉄が開発し、特許(※1)も取得しているQRコード(※2)型のデジタルきっぷを活用した新サービスで、本年11月2日(日)に実施し、大きな反響をいただいた第1弾に続く企画となります。

デジタルきっぷを受け取るには、「南海アプリ」「なんばまるっとアプリ」のいずれか、または、キップレ第2弾専用 WEB サイトからの事前エントリーが必要です。エントリーしていただいた方には、もれなく全員にデジタルきっぷがプレゼントされます。エントリーは12月19日(金)正午ごろ(ただし、「なんばまるっとアプリ」からは12月20日(土)午前11時ごろ)から、乗車日当日の12月27日(土) までの受付となります。

11月2日(日)実施の第1弾には、計10,000名以上のお申し込みをいただき、アンケートでは「キップレが当日開催された南海電鉄イベント来場のきっかけになった・後押しになった」という回答が実に75％にのぼるなど、大きな反響をいただきました。さらに、今回の第2弾の実施にあたっては、前回のご利用状況や課題を踏まえ、よりわかりやすく、スムーズにご利用いただけるよう改善も行いました。

南海沿線にお住いの方には、再びデジタルきっぷをご利用いただき、歳末のなんばの街で ‘なんかいいね’ があふれるひとときをお楽しみいただければと思います。

第1弾開催時以上の多くの皆さまのご利用を、当社も心よりお待ち申し上げております。

※1…特許7235264号

※2…QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■南海電鉄きっぷプレゼント企画「キップレ」（第2弾）の概要

・申込期間：2025年12月19日（金）正午ごろ～12月27日（土）

※但し、「なんばまるっとアプリ」からは12月20日（土）午前11時ごろより申込可能

・デジタルきっぷの利用可能日：2025年12月27日（土）限定

・プレゼント対象のデジタルきっぷの内容と取得方法

◆「南海アプリ」「なんばまるっとアプリ」ご利用の場合

◆キップレ第2弾専用 WEB サイトをご利用の場合

※お申込みいただいた方もれなく全員にご利用いただけます。

※きっぷの使用順序は問いません。

※デジタルきっぷが対応していない駅では乗降できません。

※キップレ第2弾専用WEBサイト：https://et.mobility-dx.com/site/nankai140th/02/



■当社が進める「受益者負担」の枠組みによるデジタルきっぷの活用について

当社は、鉄道会社様および関連サービスのプロバイダ様向けに「受益者負担」の枠組みによるデジタルきっぷ提供サービスの普及に取り組んでおります。これは、イベント等の来場者や特定の地域への訪問客に対して無料でデジタルきっぷを提供し、運賃等の費用は集客しようとする主体側が負担する「受益者負担」の枠組みによって、新たな人の移動を促すことを目的としたものです。

南海電鉄とは本年11月に実施したキップレ第1弾のほか、それ以前より沿線のイベントや商業施設などとも連携し、実証実験や期間限定での実際のサービス提供を重ねてまいりました。また、2024年9月にはドイツ・ベルリンで開催された国際鉄道技術見本市「イノトランス2024」にてデジタルきっぷによる取り組みを紹介し、国内外の関係者より多くの反響も得ております。

受益者負担によるデジタルきっぷのサービス詳細は、下記のリンク先ページをご参照ください。

・受益者負担のデジタルチケットシステム「とくチケ」

https://www.mobility.bemap.co.jp/maas-tokuticke-jp

