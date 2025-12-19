yutori、アカツキとGPS HDを引受先とする第三者割当増資を実施し、ファッションIPビジネスを加速するために資本業務提携を合意

株式会社yutori

複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori社）は、2025年12月19日付の取締役会において、下記のとおり、株式会社アカツキ（以下「アカツキ社」といいます。）、株式会社GPS HOLDINGS（以下「GPS HD社」といいます。）及びMNインターファッション株式会社（以下「MNIF社」といい、アカツキ社、GPS HD社及びMNIF社を個別に又は総称して「本業務提携先」といいます。）に対して第三者割当による新株式の発行を行うこと、併せて本業務提携先との間で資本業務提携契約を締結し、資本業務提携（以下「本資本業務提携 」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

▪️第三者割当増資の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34263/table/163_1_333495f6e0493f051019fd5f056bbb2b.jpg?v=202512190422 ]

※併せて、大和証券株式会社を割当先とする新株予約権も発行しております。

詳細は本日開示の適時開示書類をご覧ください（https://yutori.tokyo/ir/）。

▪️アカツキ社、GPS HD社との資本業務提携

- 資本業務提携の目的及び理由yutori社は、Ｚ世代・若年層を主なターゲット層としたアパレル・コスメの分野を中心に30を超えるブランドを運営しております。SNSを起点としたブランド構築、D2Cモデルによる商品企画・販売によりファッションとカルチャーを掛け合わせた事業を特徴としております。アカツキ社は、ゲーム・コミック等のエンターテインメント領域において、IPの企画・開発・運営やオンラインプラットフォーム構築、海外マーケティングに実績を有しており、モバイルゲームをはじめとするデジタルコンテンツ事業をグローバルに展開しています。GPS HD社は、人気キャラクターをはじめとする各種IPのグッズ企画・製造・販売、公式ECサイト運営等、キャラクタービジネスに特化した事業を展開している株式会社グレイ・パーカー・サービスを傘下に有しており、IPの世界観を損なうことなく商品化・販売する実績を有し、キャラクターグッズメーカーとしての高い企画力・運営力を有している点に強みがあります。以上のとおり、各社の強みがある中で、昨今のグローバル市場においてはキャラクターやIPを起点としたビジネスがグッズ販売にとどまらず、ファッション、ライフスタイル、デジタルコンテンツ、リアル店舗体験などへ多面的に展開される傾向が一層強まっております。特に中国や韓国、米国をはじめとする海外市場では、キャラクターIPを核とした体験型店舗やオンラインサービスが成長しており、日本発IPの海外展開も加速しています。日本国内においても、若年層を中心にファッションとキャラクター・IPを横断的に楽しむ消費行動が広がる一方で、IPの世界観を活かしながら「ファッション」と「カルチャー」を高い次元で統合し、リアル店舗・EC・デジタルコンテンツを一体的に提供する新たなリテールフォーマットには、なお大きな成長余地があると当社は認識しております。このような事業環境のもと、当社グループ、アカツキ社及びGPS HD社は、それぞれが有する強みを持ち寄ることにより、日本発IPの価値最大化と中長期的なグローバル展開を共同で推進することが各社の事業拡大と企業価値向上につながると判断し、本資本業務提携に合意するに至りました。- 資本業務提携の内容- - 当社グループのブランドとIPコンテンツに特化したGPS HD社とのコラボレーション当社グループのアパレルブランド及びコスメブランドとGPS HD社が得意とするIPコンテンツ事業とのコラボレーションを実施し、新規顧客の獲得、ブランド価値の向上を図ります。コラボレーションの詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。- - 3社による合弁会社の設立当社グループの若年層向けファッション・店舗運営ノウハウ、アカツキ社のデジタルコンテンツ・オンラインサービス開発力、GPS HD社のキャラクターグッズ企画・製造・公式EC運営の実績を組み合わせることで、単なるキャラクターグッズ・雑貨にとどまらない「ファッション」「カルチャー」「デジタル体験」等を横断したライフスタイル提案型のIPプラットフォームを構築すべく、3社で合弁会社を設立し、日本発IPの価値最大化を図ります。まずは、GPS HD社のIPコンテンツ事業をベースにビジネスモデルを確立し、休眠IPや他社IPをも巻き込み、IPを通したカルチャーを世界に向けて発信していきます。合弁会社の詳細な事業内容が決まり次第、改めてお知らせいたします。- 各社からのコメント- - 株式会社アカツキ代表取締役CEO 香田 哲朗このたびアカツキは、Z世代の若者から絶大な支持を集めるyutori、そしてキャラクターIPビジネスの第一線で活躍するGPS HOLDINGSという、非常に強力なパートナーと資本業務提携を締結しました。私たちは、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと、エンターテインメントの新しい形を追求してまいりました。yutoriが持つファッションとカルチャーを掛け合わせたブランド体験、そしてGPS HOLDINGSが長年培ってきたIPの世界観を深化させる企画力には、当社としても大きな刺激と共鳴を感じています。yutoriとは上場前に投資を行い、創業期からご一緒してきました。その後、株主としての関係はいったん区切りを迎えましたが、yutoriの挑戦と成長を、ずっと見守ってきました。そして今回、あらためて投資の機会をいただき、資本業務提携という形で「成長を共にする」ことができるのを、心から嬉しく思います。3社それぞれの強みを掛け合わせ、世界中の人に“愛されるブランド”と“心を動かす感動体験”を届けてまいります。グローバルなIPプラットフォームの実現に、ぜひご期待ください。プロフィール大学卒業後、コンサルティング会社に就職。その後、2010年にアカツキを塩田元規と共同創業。創業期からエンジニア兼ディレクターとしてモバイルゲームの開発を牽引。取締役COOとして事業と組織の両面でアカツキの土台を整備。2014年に台湾現地子会社を代表として立ち上げ、ゲームのグローバル配信を成功させる。モバイルゲーム事業部の事業部長兼人事担当役員を経て、2020年に株式会社アカツキの代表取締役に就任。- - 株式会社GPS HOLDINGS代表取締役 川上 洋一このたび、若い才能の宝庫である株式会社yutoriと業務提携できることを大変心強く感じ、そしてワクワクしています。当社が培ってきたキャラクターライセンスの知見と、yutoriのファッションに根差したブランドづくり、発信力の強さ、店舗運営のノウハウにより、IPとファッションを掛け合わせた新しいブランドをつくり、クリエイティブでクールな商品をつくっていきたいです。プロフィール百貨店、玩具メーカーでの営業・開発を経て、独立。キャラクターライセンスのプロデュースから、キャラクターの企画・開発、様々なキャラクターのプロデュースを手がける。・株式会社GPS HOLDINGS 代表取締役社長・株式会社グレイ・パーカー・サービス 取締役・株式会社スパイラルキュート 代表取締役社長・一般社団法人 キャラクター・ブランド・ライセンス協会（CBLA） 副理事長- - 株式会社yutori代表取締役社長 片石 貴展今回、エンタメとIPビジネスの第一線で実績を持つ株式会社アカツキ・株式会社GPS HOLDINGSの両社をパートナーとしてお迎えできることを、とても嬉しく思います。そして何より、アカツキは私の古巣の会社であり、yutoriを創業して間もなく、出資もいただきました。それがこのタイミングで改めて一緒になることができ、感謝しかありません。yutoriは、これまで「若者のファッション」をつくってきました。ここからは、「ファッションとしてのIP」を、世界中のストリート、クローゼット、スマホの中にまで届けていきたいと考えています。この資本業務提携は、そのためのスタートラインです。3社で設立する新会社を起点に、株主・投資家の皆さまにも「yutoriはファッションIPビジネスを本気で取りに行っている」とワクワクしていただけるようなニュースを、これからお届けしていきます。プロフィール愛称は「ゆとりくん」。1993年、神奈川県生まれ。2017年12月にInstagramメディア「古着女子」を立ち上げ、2018年4月に初期投資0円のインスタ起業としてyutoriを創業。「9090」や「PAMM」など複数のファッションブランドを運営。2020年、ZOZOグループへハーフジョイン。2023年、アパレル業界最年少経営者として東京証券取引所グロース市場に上場。・株式会社yutori 代表取締役社長・株式会社GDC 取締役会長・株式会社pool 代表取締役社長

▪️MNIF社との資本業務提携

- 資本業務提携の目的及び理由当社グループは、先述のとおり、自社EC及び直営店舗を軸に若年層向けアパレルブランドを多数展開し、SNSを中心としたデジタルマーケティングを強みに、Z世代を中心とした顧客基盤の拡大とブランドポートフォリオの拡充を進めてまいりました。今後は、日本国内のみならずアジアを中心とした海外展開の加速及びサステナビリティのニーズの高まりに対応した商品開発・サプライチェーンの高度化が重要な経営課題であると認識しております。MNIF社は、日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社の事業統合により誕生した繊維商社であり、機能テキスタイルやアパレル製品等の調達・販売、OEM・ODM事業、ブランド事業、デジタル事業など、素材開発から生産・物流、ブランドマーケティングに至るまで一気通貫の機能を有しております。また、アジアを中心としたグローバルな生産・物流ネットワークを活かし、多様なクライアントに対してトータルソリューションを提供している点に強みがあります。このように、デジタル起点で若年層向けD2Cブランドを多数展開し、顧客との接点・コミュニティ形成に強みを有する当社グループと、素材開発力・生産機能・グローバルサプライチェーンを有するMNIF社が協業することで、企画・素材開発・生産・在庫運用・販売までを一体で設計することが可能となり、多くのシナジー創出が期待できると判断し、本資本業務提携に至りました。- 資本業務提携の内容- - 商品競争力・ブランド価値の向上当社グループが培ってきたZ世代中心の顧客インサイトやコミュニティ運営ノウハウと、MNIF社の機能性素材・付加価値商材の開発力、及びOEM・ODM事業に関する知見を掛け合わせることで、トレンド性と機能性を両立した商品開発が可能となります。これにより、既存ブランドのバリューアップに加え、新規ブランドやコラボレーションラインの立ち上げなど、中長期的なブランド価値の向上を図ります。- - サプライチェーンの高度化MNIF社が有するグローバルな生産・物流ネットワーク及びトータルソリューション機能を活用し、原材料調達から生産計画、物流設計に至るまでをアパレルブランドを運営する当社グループと連携することで、リードタイム短縮、適正在庫の実現、原価低減等のサプライチェーン高度化を目指します。これにより、急速な需要変動が発生しやすいD2Cアパレルビジネスにおいても、欠品・過剰在庫の抑制と粗利率・在庫回転率の改善を通じた収益性向上を目指します。- - 海外事業の拡充MNIF社の海外拠点及びグローバルサプライチェーンを活用し、当社グループの主要ブランドについて、アジアをはじめとする海外市場への展開加速を図ります。

▪️その他の本資本業務提携に関する情報

詳細は本日開示の適時開示書類をご覧ください。

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は284万人（2025年10月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年11月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

