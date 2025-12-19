¡ÚºÆ¼þÃÎ¡Û¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤Ò¤À¤ê¾å¤ë¤â¤¤¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¼ãÍÕÂæÅ¹¡¢¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ë£±·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
ËÌ³¤Æ»ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÎ±Ë¨¡Ê¤ë¤â¤¤¡ËÃÏ°è¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¡¢ÆîËÌÌó130km¡¢ÅìÀ¾Ìó60km¤ÎÆîËÌ ¤ËÄ¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢ÆîËÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë¼«Á³¾ò·ï¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢°ðºî¡¦Èªºî¡¦ÌîºÚ¡¦²Ì¼ù¡¦ÍïÇÀ¡¦µíÆù¤Ê¤É ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÇÀ¶È¤ä¥Û¥¿¥Æ¡¦¥¿¥³¡¦¥«¥ì¥¤¡¦¥µ¥±¡¦¥¨¥Ó¡¦¥¿¥é¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Êµù¶È¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ ¡Ö¿©¡×¤Î»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹
ËÌ³¤Æ»Î±Ë¨¿¶¶½¶É¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯£±·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ë¤â¤¤ÃÏ°è¤Î»ºÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤Ò¤À¤ê¾å¤ë¤â¤¤¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¼ãÍÕÂæÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¡ËµÚ¤Ó¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ë¤â¤¤ÃÏ°è¤ÎÀäÉÊ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤Ò¤À¤ê¾å¤ë¤â¤¤¥Õ¥§¥¢¡×¤Î³µÍ×
Æü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£±·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡³ÆÆü¡¡9:00～21:00
¾ì½ê¡§¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¼ãÍÕÂæÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¼ãÍÕÂæ£²ÃúÌÜ£¹-£²¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô³Ø±à¤Î¿¹£³ÃúÌÜ50-£·¡Ë
ÆâÍÆ¡§£±.¾¦ÉÊ¤ÎÄÄÎóÈÎÇäµÚ¤Ó¿¶¶½¶É¿¦°÷¤ÎÂÐÌÌÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¿¶¶½¶É¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤ÎÆüÄø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¼ãÍÕÂæÅ¹¡Ê12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡£².´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛ²ÍÅù¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷£Ð£Ò
¡¡¡¡¡¡£³.¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡Ë
¤ë¤â¤¤ÃÏ°è¤È¤Ï¡©
ËÌ³¤Æ»ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤ë¤â¤¤ÃÏ°è( ÁýÌÓÄ®¡¢Î±Ë¨»Ô¡¢¾®Ê¿Ä®¡¢ÆÑÁ°Ä®¡¢±©ËÚÄ®¡¢½é»³ÊÌÂ¼¡¢±óÊÌÄ®¡¢Å·±öÄ®)¡×¤Ï¡¢£¸»ÔÄ®Â¼Á´¤Æ¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¡¢Í¼Æü¤ÎÀä·Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´ð´´»º¶È¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¡¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Î£µ£°¡ó¤òÀê¤á¤ëÎ±Ë¨»Ô¤Î¡Ö±ö¿ô¤Î»Ò¡×¡¢ºÇËÌ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ëÁýÌÓÄ®¤Î¡Ö¹ñµ©¡×¡¢¹ñÆâ¤³¤³¤Ç¤·¤«ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¾®Çþ¤«¤éÀ½Ê´¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ë¥ë¥í¥Ã¥½¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£