【福岡県大牟田市】地域の名産品がネットでいつでも買える！“OMUTA SELECT”（おおむたセレクト）１２月２２日（月）　１２時オープン！

写真拡大

筑後地区観光協議会


（一社）大牟田観光協会では、大牟田のおいしい食べ物や物産品を全国の方にお届けするため、大牟田市公式物産サイト「OMUTA SELECT」をオープンします。




＜サイトのコンセプト＞


大牟田が誇る“ほんとうにいいもの”だけをお届けするセレクトショップ



生産者の想い、土地の恵み、職人の技。


その一つひとつに、大牟田の物語があります。


かつてのふるさとへ、未来のふるさとへ。


あなたとの“つながり”を大切に育む、特別な逸品をお楽しみください。



■食品や工芸品など、大牟田が誇る「ほんとうにいいもの」をお届け


大牟田を代表する銘菓「草木饅頭」や、香り高く深い味わいが楽しめる八女茶、人気のホルモン餃子などの食品や、職人の技を尽くした包丁をはじめとする工芸品など、大牟田の“ほんとうにいいもの”を選び抜いて掲載しています。



〇オープン時点の商品ジャンル（今後、随時追加）


・食品・飲料


　和菓子/洋菓子/ジュース/お茶/餃子/そうめん/蜂蜜


・工芸品・雑貨


　寝具/包丁/炭鉱電車関連商品/絵本/ネクタイ



■思い出の味を自宅で。ご進物にもご利用いただけます。


大牟田で食べたあの思い出の味を、ご自宅でもお楽しみいただけます。また、ご友人への贈り物など、ご進物の対応もしております。



■掲載商品を随時募集しております。


サイトの商品は随時、追加掲載を行っていきますので、ご希望の事業者は下記お問い合わせ先までお知らせください。


（商品の掲載には審査がございます。掲載に係る費用などはお申込みの際にお知らせします。）



【イベント等の概要】


大牟田市公式物産サイト「OMUTA SELECT」


URL：https://omuta-shop.jp




https://prtimes.jp/a/?f=d41975-558-7706c6e2ba690f8eaa4b2a81a2760f29.pdf


【問い合わせ先】


（一社）大牟田観光協会（担当：古賀・山中）


TEL：0944-52-2212　mail:ec@sekoia.org



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707