【福岡県大牟田市】地域の名産品がネットでいつでも買える！“OMUTA SELECT”（おおむたセレクト）１２月２２日（月）　１２時オープン！

（一社）大牟田観光協会では、大牟田のおいしい食べ物や物産品を全国の方にお届けするため、大牟田市公式物産サイト「OMUTA SELECT」をオープンします。

＜サイトのコンセプト＞

大牟田が誇る“ほんとうにいいもの”だけをお届けするセレクトショップ

生産者の想い、土地の恵み、職人の技。

その一つひとつに、大牟田の物語があります。

かつてのふるさとへ、未来のふるさとへ。

あなたとの“つながり”を大切に育む、特別な逸品をお楽しみください。

■食品や工芸品など、大牟田が誇る「ほんとうにいいもの」をお届け

大牟田を代表する銘菓「草木饅頭」や、香り高く深い味わいが楽しめる八女茶、人気のホルモン餃子などの食品や、職人の技を尽くした包丁をはじめとする工芸品など、大牟田の“ほんとうにいいもの”を選び抜いて掲載しています。

〇オープン時点の商品ジャンル（今後、随時追加）

・食品・飲料

和菓子/洋菓子/ジュース/お茶/餃子/そうめん/蜂蜜

・工芸品・雑貨

寝具/包丁/炭鉱電車関連商品/絵本/ネクタイ

■思い出の味を自宅で。ご進物にもご利用いただけます。

大牟田で食べたあの思い出の味を、ご自宅でもお楽しみいただけます。また、ご友人への贈り物など、ご進物の対応もしております。

■掲載商品を随時募集しております。

サイトの商品は随時、追加掲載を行っていきますので、ご希望の事業者は下記お問い合わせ先までお知らせください。

（商品の掲載には審査がございます。掲載に係る費用などはお申込みの際にお知らせします。）

【イベント等の概要】

大牟田市公式物産サイト「OMUTA SELECT」

URL：https://omuta-shop.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d41975-558-7706c6e2ba690f8eaa4b2a81a2760f29.pdf

【問い合わせ先】

（一社）大牟田観光協会（担当：古賀・山中）

TEL：0944-52-2212 mail:ec@sekoia.org

【発信】

