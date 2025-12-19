関東に初店舗！12/27(土)より家具ブランドCAGUUUが、かねたや 幕張新都心店にて家具を展示・販売開始

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2025年12月27日（土）より、株式会社かねたや家具店（本社：千葉県千葉市、代表取締役：四谷 正明）が運営する「かねたや 幕張新都心店」にてCAGUUUの家具展示・販売を開始いたします。

関東エリアで初めてCAGUUU商品をご覧いただける「かねたや 幕張新都心店」では、CAGUUUを代表する40点以上の家具を体験いただける特設コーナーを設置しました。素材の質感、座り心地、細部のディテールまで、オンラインでは伝わらない情報を実際に確認していただけます。

展示開始に合わせて「全品10％OFF」キャンペーンと、「天然木製スマホスタンド」の無料プレゼントを実施しています。さらに、

実物を手に取りながら、理想のインテリアを見つけていただける絶好の機会です。ご来場をお待ちしております。

・CAGUUU公式オンラインショップ：https://caguuu.com

■かねたや 幕張新都心店での家具展示開始

「大型インテリアショッピングモール」をコンセプトに、かねたやの新たな旗艦店として2005年にオープンした幕張新都心店。売場面積約9,900平方メートル の超大型店で、ベッドやソファなどの大型家具からインテリア雑貨まで、国内外の一流メーカーの商品を幅広く取り揃えています。

展示開始日：12/27(土)

展示場所：〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-7

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/tB5ZKDegPRPfSymdA

※画像はあくまでもイメージです。

■ご来場者様限定特典

ご来場の皆様へ、特別な体験とお得な特典をご用意しています。実際に家具を手に取り、触れて、体感できるこの機会に、CAGUUUならではの暮らしの魅力とお得な特典をぜひお楽しみください。

１. 店舗限定で全品10％OFF

展示開始日から1か月間、店頭にて商品をご購入いただくと全品10％OFF。

開催期間：2025年12月27日(土)～1月26日(月)

２. SNS投稿で「天然木スマホスタンド」進呈

以下の条件を満たしたお客様に、2,000円相当のスマホスタンドをプレゼント。店舗スタッフが投稿完了を確認後、プレゼントをお渡しします。

※数量限定・なくなり次第終了

※対象条件の詳細はスタッフにお尋ねください。

■展示商品（※一部抜粋）

※展示商品リスト：https://caguuu.com/collections/kanetaya

１.Kraft Paper 折りたたみ クラフト紙ラウンドスツール

クラフト紙とハニカム構造を組み合わせることで、見た目からは想像できない最大300kgの耐荷重を実現。折りたためば雑誌ほどの薄さになり、使わない時は本棚やデスク下へすっきり収納できます。カラーはホワイト・ブラック・レッド・ブラウンの4色展開で、空間のテイストを選ばず、どんなお部屋にも自然に馴染むデザインです。

商品コード：sbzyl0047

商品URL：https://caguuu.com/products/sbz0007

小売価格 (税込)：\5,890

２.レトロモダンソファベッド

高密度高反発ウレタンを用い、快適な座り心地と寝心地を提供する優秀なアイテム。高品質のコーデュロイ素材で、優れた触感と耐久性を誇ります。ソファとしてもベッドとしても使え、シーンに合わせて自由な組み合わせが可能に。ロールパッケージで届くので、エレベーターや玄関に簡単に搬入できるのも嬉しいポイントです。

商品コード：tz002410008003

商品URL：https://caguuu.com/products/tz002410008

小売価格 (税込)：\80,590

３.Grand Form グランドエアリバースマットレス

四季を通して快適に使えるリバーシブルマットレス。ファスナーで簡単に温度調整ができ、冬は暖かく柔らかな面、夏はひんやり冷感素材で快適な寝心地を実現します。取り外し可能なパッドで「やわらかめ」と「かため」の2つの硬さを自在に調整可能。体圧分散構造が理想的な寝姿勢をサポートし、深い眠りへと導きます。

商品コード：brx02505009008

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02505009

小売価格 (税込)：\85,290

４.MonoLucent アクリルコレクションラック

透明度の高いアクリル素材を採用し、光を通して空間を明るく見せるクリアな存在感が魅力。耐久性にも優れ、長く使っても変色しにくいです。ブルー・グリーン・オレンジの豊富なカラーバリエーションをご用意。角はやわらかな丸みを持たせ、スタイリッシュでありながら、日常使いにも配慮された仕上がりです。

商品コード：zwj02502007010

商品URL：https://caguuu.com/products/zwj02502007

小売価格 (税込)：\71,290

５.スピーカーデザインナイトテーブル

スピーカーを思わせるユニークなフォルムが目を引くキャビネット。天然木の引き出しとステンレス製の脚部が組み合わさり、モダンで上質な雰囲気を演出します。小物から書籍までをきれいに収められ、デザインと実用性のどちらも叶えるワンアイテム。

商品コード：ctym2411035001

商品URL：https://caguuu.com/products/ctym2411035

小売価格 (税込)：\37,990

■CAGUUUについて

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏には、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感いただき、出資もしていただいております。

そして今回、ブランドアンバサダーに就任いただくことになりました。今後は、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

