【Amazonギフトカードが当たる】公式X（旧Twitter）で「年末年始は秀和システム新社の本を読もう」キャンペーン開催中

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、12月18日 から秀和システム新社公式X（旧Twitter）で「年末年始は秀和システム新社の本を読もう」キャンペーンを開催しています。

開催概要

本イベントは、秀和システム新社の既刊・新刊を問わず、書籍の感想をX（旧Twitter）に投稿いただいた方を対象に、条件達成者の中から抽選でAmazonギフトカード500円分をプレゼントするキャンペーンです。

■企画名：「年末年始は秀和システム新社の本を読もう」キャンペーン

■期間：2025年12月19日（金）12：00 から2026年1月9日（金）23：59

■応募方法：書籍の口コミを下記の２つのタグを記載して投稿

■必須タグ：#年末年始は秀和システム新社と / #PR

■賞品：Amazonギフトカード500円分

■当選者数：抽選で20名様

※キャンペーン詳細は秀和システム新社公式X（旧Twitter）のキャンペーン投稿をご確認ください

