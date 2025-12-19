ヒトトヒト、本田圭佑が考案した4人制サッカー大会「4v4」のスポンサー契約を締結。

Now Do株式会社

ヒトトヒトホールディングス株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松本 哲裕、以下、グループ会社含め「ヒトトヒト」）のグループ会社であるヒトトヒト株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松本 哲裕）は、Now Do株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：本田 圭佑）が主催する4人サッカー大会「4v4」が主催する全国大会「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」にスポンサー契約を締結しました。

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、プロサッカー選手・本田圭佑がルールを考案した育成年代（U10・U12）向けの新しい4人制サッカー大会です。ベンチに監督は存在せず、交代は自由、子どもの自主性を大切する仕組みを取り入れています。また10分の試合時間と20秒のショットクロックにより、スピーディで臨場感あふれる試合が繰り広げられる大会です。

ヒトトヒトは子どもたちのスポーツ体験格差の解消・スポーツ体験機会の拡大を目指しています。今回の大会協賛を通じて未来を担う子どもたちにチャレンジする機会を提供し、支援します。

公式Webサイト：https://4v4.jp/

JAPANCUP特設Webサイト：https://4v4.jp/2025/japancup

ヒトトヒトからのコメント

ヒトトヒトは、スポーツにおける子どもたちの体験格差の解消に寄与したいという想いのもと、野球やフットサルをはじめ幅広い用途でご利用いただける屋内型多目的運動施設の運営も行っています。

4人制サッカー大会「4v4」が掲げる「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションをはじめ、育成年代の活躍の場を広げたり、地域格差をなくし小規模な大会でも楽しめるよう設計を刷新したりと様々な工夫を行っている点に共感いたしました。ヒトトヒトの想いと4v4の取り組みを掛け合わせることが、子どもたちへのさらなるスポーツ体験機会の提供につながると考え、今回の協賛に至りました。

ヒトトヒトは今後も様々なスポーツの発展、および未来を担う子どもたちを応援いたします。

ヒトトヒトホールディングスについて

1974年に創業した日本総業を源流とし、ホールディングス化や商号変更等を経て、現在はヒトトヒトホールディングスとして事業を展開。スポーツイベント等のイベントマネジメント事業、ビルマネジメント事業、人財サポート事業の3領域を軸にしています。警備や清掃などの専門性が必要とされる業務はもちろんのこと、イベント運営・販売・事務、工場・倉庫作業といった「人の力」を必要とするありとあらゆる業務を担当し、お客様とともに課題解決を目指し取り組みを推進しています。創業以来、累計1,000社以上の企業をご支援しており、今後も業務範囲・展開地域を拡大してまいります。

4v4について

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、サッカー界の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカーです。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生の子ども（U10、U12）向けに2023年に開発されました。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、GKはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするためにベンチには監督やコーチは存在しないことや、一度負けて終わりではなく何度も挑戦できるようなポイント制度などを取り入れています。子どもたちはシーズンを通じてポイントを多く獲得することでJAPAN CUPに出場し、日本一を目指します。子どもたちが社会に出て必要な、自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

4v4 JAPAN CUP 2025について

本大会は、2025年4月26日～11月20日に行われた予選ラウンドを勝ち抜いた各カテゴリ49チームが優勝を争う全国大会です。熱戦の舞台となる12月20、21、25日の3日間で、全326試合という壮大なドラマが繰り広げられます。12月20日・21日には開会式に続き、出場49チームを7チームごとの7グループに分けて予選リーグと決勝トーナメントが行われ、25日のファイナルの舞台に進む各カテゴリ4チームが決まります。

そして、運命の12月25日。第一部では準決勝・3位決定戦を、第二部では決勝を行い、U10では2代目チャンピオン、U12カテゴリでは記念すべき初代チャンピオンが誕生します。さらに、チャンピオンチームには本田圭佑率いるスペシャルチームとの対戦という夢の舞台が用意され、現役プロサッカー選手・レジェンド選手による4v4レジェンドマッチも開催されます。

この大きな挑戦の物語は、今、いよいよクライマックスを迎えます。日本一の称号を手にするのは誰か。3日間の熱き戦いにご期待ください。

会社概要

■ヒトトヒトホールディングス株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目21番9号

代表者：代表取締役 松本 哲裕

設立：2019年7月

企業HP：https://www.hitotohito.co.jp/

グループ会社：ヒトトヒト株式会社、ヒトトヒトキャリアライズ株式会社、株式会社エース警備保障、株式会社エースガード、株式会社ノティオ

■Now Do 株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役社長 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/



