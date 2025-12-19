¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡Ù°ËâVSÅ·»È¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢½ã¶âÀ½¡ÊK24¡Ë¤Î¥³¥¤¥ó¤¬¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
1977Ç¯¤è¤ê¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥Á¥ç¥³¡×¡£¤ª¤Þ¤±¥·ー¥ëÆþ¤ê¤Î¹ñÌ±Åª¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ1980Ç¯Âå¤«¤éÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï½ã¶âÀ½(K24)¥³¥¤¥ó¡ªÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¥¼¥¦¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥É¥í¥³¥³¡¦¥Ø¥é¥¯¥é¥¤¥¹¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¹ï°õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ã¶â¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ±¤¤ä¡¢¹ï°õ¤Ë¤è¤ë±¢±Æ¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î19Æü～2026Ç¯1·î21Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯ÄÌ¿®ÈÎÇäÅù¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¢£¤´Í½Ìó¡§https://www.movic.jp/shop/pages/bikkuri_man.aspx
¢£¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¡¡½ã¶â¥³¥¤¥ó(Á´3¼ï)
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡³Æ715,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡¥³¥¤¥ó¡§Ä¾·ÂÌó2.4cm¡¢¸ü¤µÌó1.5mm
¡¡¥±ー¥¹¡§Ìó8¡ß10.9¡ß3.3cm
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯12·î5Æü～2026Ç¯1·î21Æü
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¡2026Ç¯6·î5Æüº¢Í½Äê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)LOTTE/¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
¡¡https://www.lotte.co.jp/products/brand/bikkuri_man/
¢£¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡§https://www.movic.jp
