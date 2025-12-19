東洋大学体育会サッカー部女子部門とのサプライヤー契約締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、東洋大学体育会サッカー部女子部門とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、第38回、第39回関東大学女子サッカーリーグ戦（1部）で見事2連覇を成し遂げた東洋大学体育会サッカー部女子部門にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は、東洋大学体育会サッカー部女子部門に所属する選手および関係者への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【東洋大学体育会サッカー部女子部門 プロフィール】

東洋大学体育会サッカー部女子部門は、2013年に創部し、現在は東洋大学朝霞キャンパスグラウンドを拠点として活動しております。現在の部員数は37名と比較的少人数ではありますが、その特性を生かした密度の高いトレーニング体制を構築しています。

弊部の目標は、関東大学女子1部リーグでの優勝、さらに全日本大学女子サッカー選手権大会（インカレ）において“大学 No.1”の座を獲得することです。また、競技力向上のみならず、スポーツで得た知識・経験を社会で発揮できる人材の育成にも力を注いでいます。大学スポーツは、単なる競技活動にとどまらず、社会へ有為な人材を送り出す役割を担う重要な教育機会であると考えています。

大学4年間は、学生が将来の土台を築く極めて重要な期間です。弊部では、「大学サッカーを通じ多様な知識と経験を獲得すること」、そして「卒業後も人生を支えるコミュニティとして機能する組織の創造」を理念として掲げ、活動を展開しています。

X：https://x.com/toyowomens2013

Instagram：https://www.instagram.com/toyo_wfc2013/?hl=ja

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCVD17WCHh2kiVEpjlTHbw6A

note：https://note.com/fctoyo_womens

＜石津遼太郎監督 コメント＞

この度、東洋大学体育会サッカー部女子部門は、ベースフード株式会社様とサプライヤー契約を締結いたしました。今回のご縁をいただけたことを、部員・スタッフ一同、大変嬉しく感じております。

アスリートにとって、毎日の食事は“パフォーマンスを生み出す力の源”です。ベースフード様の完全栄養食は、日々のトレーニングに全力で向き合う選手たちを、確かな品質で後押ししてくださる心強い存在になると感じております。今回のパートナーシップを機に、私たちはこれまで以上に高い目標へ挑戦してまいります。ベースフード様と共に、チームとして大きく成長していけるよう、全力で歩みを進めてまいります。

＜4年 主将 熊谷美布選手 コメント＞

このたび、ベースフード様とサプライヤー契約を締結できましたこと、選手を代表して心より感謝申し上げます。

日頃からコンディション管理の重要性を感じるなか、競技と学業を両立する私たち学生アスリートにとって食事が不規則になりやすいことは大きな課題です。その中で、栄養バランスに優れ、手軽に確かな栄養を摂れるベースフード様の商品をご提供いただけることは、パフォーマンス向上につながる非常に心強いサポートとなっています。

今回のパートナーシップを通して、チームとしてさらに成長した姿をお見せできるよう、チーム一同全力で取り組んでまいります。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/258_1_53d7427901830cd0451d99f970b123c8.jpg?v=202512190422 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。