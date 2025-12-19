南知多町・観光客約３０万人超の玄関口が一新「師崎港観光センター」グランドオープン

南知多未来パートナーズ株式会社

令和8年1月13日(火)に、「師崎港観光センター」(愛知県知多郡南知多町・師崎港)がグランドオープンします。本施設は、年間約30万人が行き交う篠島・日間賀島への海上交通拠点となり、また全国170番目に登録された「みなとオアシス師崎」の中核施設として、観光と地域利用を支える新たな港湾拠点となります。

【施設概要】

篠島・日間賀島への海上交通の拠点である師崎港において、利便性向上と交流人口の拡大を目的に整備を進めてきた「師崎港観光センター」が、このたびグランドオープンを迎えます。



師崎港からアクセス可能な篠島には年間約12.4万人、日間賀島には年間約14.1万人の観光客が訪れており、両島はいずれも船で約10分と高いアクセス性を有しています。

師崎港は、観光の玄関口として重要な役割を担う一方、これまで老朽化や観光機能不足が課題とされてきました。こうした状況を踏まえ、令和5年より公共施設として再整備を実施し、港湾機能と観光機能を一体化いたしました。さらに地域振興の拠点として国の制度である「みなとオアシス」の170番目に登録され、師崎港は新たに生まれ変わります。

本施設は、観光施設、地域住民の交流の場、防災支援機能等を備え、「ひと・モノ・地域」を結ぶ南知多町の次世代の「らしんばん」となることを目指します。



（※「みなとオアシス」は地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、平成15年に設立された国の制度です）

【本施設の特徴】

本施設は、師崎港観光センターの機能「待つ場所」に「過ごす場所」の役割を加え、来訪者の体験価値向上と地域消費の創出を同時に実現する観光・地域の拠点として整備されています。



■滞在環境の充実

明るく広々とした待合・交流空間により、船待ちや日常利用に対応した快適な空間へ

■利便性の向上

フードコートや売店を設け、地域産品に触れる機会を創出

■地域情報・観光情報発信の拠点

地域の南知多町の魅力を伝える映像・観光案内機能に加え、町の取り組みや地域情報を発信し地域振興活動の場として活用

■展望広場の整備

両離島・太平洋を一望できる空間として、訪問者の体験価値や憩いの場に

【出店店舗紹介】

まるは新店舗「むすび亭」は、師崎港観光センターリニューアルに合わせ、地域の玄関口として「まるは・むすび亭」をオープンすることとなりました。食堂ではおむすびを中心としたメニューで地元食材をふんだんに使ったオリジナルおむすびや、地元名産の卵を使った店長一押しのだし巻きたまごを提供いたします。「地域とお客様を結びたい。」そんな思いからお店の名前を「むすび亭」とさせていただきました。売店では南知多でしか手に入らない地域の特産品・地元銘菓などを数多く取り揃えております。師崎から日間賀島・篠島に行かれる際、お近くにお立ち寄りの際、お腹が空いた時はぜひ一度ご来店ください。皆様のご来店スタッフ一同心よりお待ちしております。＝ 株式会社まるは（愛知県知多郡南知多町）

【施設の展望】

師崎港観光センターは、地域と港をつなぐ新たな拠点として、年間を通じた賑わい創出と情報発信を行い、南知多町の観光価値向上に貢献していきます。今後は、年間利用者増を見据え、全国170番目に登録された「みなとオアシス師崎」の中核施設として、人の流れと地域経済を支える持続可能な観光拠点を目指します。

【開業式典について】

日時：令和 8年 1月13日（火） 10:15～

会場：師崎港観光センター（愛知県知多郡南知多町師崎字明神山８）

内容：

オープニングアクト 名古屋観光特使 サックス侍様 演奏

グランドオープン式典

挨拶：南知多町 町長

概要説明：南知多町 副町長

みなとオアシス師崎登録証交付式 ／登録証・のぼり交付式

来賓ご挨拶／来賓ご紹介／来賓祝電披露

くす玉・動画放映・記念撮影

閉会（閉会後、施設見学・記念パーティーを開催）



※令和８年1月１３日は、開業式典開催により「むすび亭」の営業は行いません。

お土産売店のオープンは、式典終了後15時～を予定しております。

当式典時間中、式典会場内への一般の方の出入はできかねます。ご了承ください。

【参考資料・データ出典】

愛知県南知多町「南知多の観光」（令和7年度版）／名鉄海上観光船（https://www.meikaijo.co.jp）／国土交通省 みなとオアシス（「みなとオアシス」の概要）



愛知県知多郡 南知多町 産業振興課

南知多未来パートナーズ株式会社「師崎港観光センター周辺整備運営事業 受託者」

（代表企業 矢作地所株式会社・構成員 株式会社まるは）