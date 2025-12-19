【Google口コミ★4.5】SNS総再生数1,000万回超えの「江戸前汽船」が、学生限定で最大37%OFF！「船上食べ飲み放題」学割キャンペーンを1月4日より開催

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

株式会社江戸前汽船（本社：東京都江東区、代表取締役：[代表者名]）は、2026年1月4日（日）から3月13日（金）までの平日限定で、中学生から大学生（専門学生含む）を対象とした特別プラン「江戸前汽船 U25学割キャンペーン」を実施いたします。

通常、社会人であれば6,900～7,900円の屋形船クルーズ（もんじゃ焼き食べ放題・飲み放題付き）を、学生限定の特別価格「1名様 5,000円（税込）」にて提供いたします。

■企画背景：学生生活の思い出は「特別なものにしたい」からこそ、確かな体験を。

卒業シーズンや春休みを迎える1月～3月。学生の皆様にとって、卒業旅行や追いコン、サークルの打ち上げは大切なイベントです。「せっかく集まるなら、いつものチェーン居酒屋ではなく特別な場所に行きたい」「でも、高いお金を払って失敗はしたくない」--そんな声に応えるため、Googleマップで「★4.5」の高評価を誇り、SNSでも話題の江戸前汽船が、学生のお財布に優しい「限界価格」に挑戦しました。

■「江戸前汽船 学割キャンペーン」の3つの魅力

1. 圧倒的なコストパフォーマンス（通常価格から最大37％OFF）

通常料金（大人）は6,900～7,900円のプランですが、学生証を提示するだけで一律5,000円でご乗船いただけます。追加料金なしで、お台場や東京湾の絶景クルーズと、もんじゃ焼きなどの食べ放題・飲み放題が楽しめる！

一般的な屋形船の相場は大人1名10000円以上かかることを考えても、かなりお得に屋形船体験ができます！

2. SNS総再生数1,000万回超え！「知る人ぞ知る」穴場スポット

TikTokやInstagramなどのSNSで、関連動画の総再生数は1,000万回を突破。話題性は抜群ながら、まだ体験した人が少ない「穴場」スポットです。「え、こんな場所知ってたの？センス良すぎ！」と友人に自慢できる、非日常の船上体験を提供します。

3. 「エモい東京」を体感。最高の思い出作り

東京の夜景、船の程よい揺れ、そして鉄板を囲んでワイワイ楽しむ食事。ただの飲み会では味わえないエンターテインメント空間です。写真や動画映えも抜群で、学生生活のフォルダに残る最高の120分をお届けします。

お好み焼きやおつまみも食べ放題卒業や記念日のお祝いもできます昼も夜もきれいな景色が見られます

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96384/table/281_1_a9b36467240443028dd741ec21b096ef.jpg?v=202512190422 ]

■予約方法

下記のWEB予約サイトまたはお電話でご予約ください。

WEB予約：江戸前汽船予約サイト(https://www.tablecheck.com/shops/edomaekisen/reserve)

電話予約：03-6276-9963 受付時間：11：00～19：30

キャンペーンご利用の際には「学割キャンペーン利用」という旨を、

必ず記載またはお電話にてお伝えくださいませ。

【企業情報】

会社名：江戸前汽船株式会社

所在地：東京都江東区新木場２丁目６番３号

代表者：代表取締役 後藤武彦

公式サイト：http://www.edomaekisen.com/

公式Twitter：https://twitter.com/edomaekisen

公式Facebook：https://www.facebook.com/edomaekisen/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yakatabune_edomaekisen/

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yakatabune_edomaekisen