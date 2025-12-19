戦略から実行まで担い、 成果を生み出す　粧美堂グループ発マーケティングカンパニー「HAKARIO」始動

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨等の企画・製造・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、生活者理解と実行力を強みに、「成果を生み出す」マーケティング支援を行うマーケティングカンパニー、株式会社HAKARIO（以下 HAKARIO）を子会社として設立し、事業を開始したことをお知らせいたします。

■ 戦略だけで終わらせない。「実行」まで担うマーケティング会社

HAKARIOは、「市場をつくり、ファンをつくる。」を理念に掲げ、単なるマーケティング戦略立案や広告施策にとどまらず、実行までを一気通貫で担う実行型マーケティングカンパニーです。

SNS（Instagram・TikTok等）の戦略設計・運用、PRストーリー設計やメディア連動施策、ブランド・商品コンセプト開発、Z世代・若年層向けマーケティング設計まで、幅広い領域を横断的に支援しています。

「戦略はあるが実行が追いつかない」「SNS施策が点で終わってしまっている」「若年層へのアプローチ方法が分からない」といった課題に対し、企画で終わらせることなく、生活者の行動変容につながるところまでやり切ることを強みとしています。

■ 粧美堂グループの現場知見を活かした“実務起点”のマーケティング

HAKARIOは、化粧品・雑貨・キャラクタービジネス・OEM・小売・ECなど、長年にわたり実際に商品やブランドを市場で展開してきた粧美堂グループの実務知見を背景に誕生しました。

広告代理店やコンサルティングファームのように提案のみで終わるのではなく、「商品をどのようにすれば売れるのか」「SNSでどのように語れば共感されるのか」「PRでどのように話題を生み出すのか」といった視点を現場起点で設計し、実行まで伴走します。

■ Z世代・若年層マーケティングを得意領域に

HAKARIOは、Z世代を中心とした若年層マーケティングを得意領域としています。

一過性のトレンドや表層的な話題性に頼るのではなく、生活者の価値観・感情・行動文脈を起点に、共感されるストーリー設計やSNS上で自然に広がるコンテンツ設計を重視しています。

ブランドと生活者の無理のない関係性を築くことで、持続的なファンベース形成を支援します。

■ 主な支援領域

HAKARIOでは、以下のような領域での支援を行っています。

・SNSマーケティング戦略設計・運用（Instagram／TikTok等）

・PR・話題化施策設計、メディア連動企画

・ブランド・商品コンセプト開発

・新規ブランド立ち上げ支援

・Z世代・若年層向けマーケティング設計

業種・規模を問わず、ブランドを育てたい企業や若年層との接点づくりを強化したい企業からの相談を受け付けています。

■ 社名「HAKARIO」に込めた想い

社名「HAKARIO」は、日本語の「計る／謀る（Hakari）」に由来しています。

丁寧に考え抜いた戦略設計とスピード感ある実行力を両立し、構想で終わらせることなく、人の心に響くところまでやり切る姿勢を表しています。

■ 今後の展望

粧美堂は、子会社であるHAKARIOを通じて、マーケティングにおける実行力とスピードをさらに強化し、変化の激しい市場環境においても、企業やブランドの新たな価値創出に挑戦してまいります。

■ 株式会社HAKARIO 公式ウェブサイト

https://www.hakario.com