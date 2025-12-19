「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」に出展した「ニッパーマルシェ（Nipper Marche）」が大盛況のうちに終了

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野朗）は、2025年12月5日（金）から12月7日（日）の3日間で開催された都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-」（以下、INSPIRE TOKYO 2025 WINTER）に「ニッパーマルシェ（Nipper Marche）」を出展し、大盛況のうちに終了いたしました。

イベント当日「ニッパーマルシェ（Nipper Marche）」では、トートバッグやタンブラーなどの定番商品や、ニッパーの足跡をあしらったフードボウやウッドチャームなど、ペット関連のグッズ販売を行いました。INSPIRE TOKYOとのスペシャルコラボ商品である手ぬぐいも大好評で多くの方が手に取っていました。

子供から大人、そしてペット連れの方にも楽しんで頂ける催しとなりました。

【ニッパーポップアップショップ展開中！】

ニッパーグッズを手に取ってご購入いただけるポップアップショップが、現在「コーチャンフォー若葉台」「柏の葉T-SITE」「TSUTAYAららぽーと堺店」で展開中です。今後の出店情報はニッパーの公式サイトをご覧ください。

NIPPER OFFICIAL HP：https://nipper-official.jp/

Nipper Official Store】：https://victor-store.jp/nipper

【「どうぶつとのちょっとイイ話」を紹介するポッドキャストが配信中】

ビクターエンタテインメントとJ-WAVE(81.3FM)によるポッドキャスト「どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～」が配信中です。本番組は、どうぶつが大好きなリスナーのみなさんと一緒につくるポッドキャスト番組です。どうぶつとの素敵なエピソードをご紹介しながら、どうぶつの話を様々に展開していきます。

番組では「どうぶつとのちょっとイイ話」を募集しています。ビクターの象徴として誰もが知っている蓄音機に耳を傾ける犬「ニッパー」の画は、亡くなった主人の声に耳を傾けているというストーリーがあります。そんなどうぶつと人との心温まるストーリーを胸に抱いている人は数多くいるはずです。

そんなちょっとイイ話に出会いたい…ご自身の体験に基づく話でも、創作でも構いません。みなさんが心に秘めているニッパーのような物語、「どうぶつとのちょっとイイ話」を聞かせてください。

ご応募は番組のウェブサイトで募集しています。また番組公式インスタグラムではどうぶつの動画や画像も募集いたします。DMでお送りいただくか、「#どうぶつ813」をつけてご投稿ください。

（DMでお送りいただいた動画・画像は、番組公式インスタグラムでご紹介させていただくこともございます）

番組でご紹介された方にはニッパーグッズをプレゼントいたします。

＜番組概要＞

番組名：どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～

放送日時：毎週月曜日配信

ナビゲーター：Celeina Ann

配信URL：https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3d4d1326-bcb1-4b1d-bff7-0f6420e51414/

番組Instagram：https://www.instagram.com/doubutsu813/

「どうぶつとのちょっとイイ話」募集ページ：https://survey.sonicbowl.cloud/form/b6edbff5-ce66-4a5e-b571-0624b239b1a3/

ハッシュタグ： #どうぶつ813