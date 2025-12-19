【埼玉県】ＢＣＰ（事業継続計画）セミナーの参加者募集！「-災害に負けない企業づくりで取引先から選ばれる-」

企業を取り巻くリスクは自然災害や感染症のまん延、サイバー攻撃など多岐にわたっています。これらの多様化するリスクから事業や従業員を守るためには事前の準備が重要です。


　埼玉県では、県内中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）策定を支援するため、三井住友海上火災保険株式会社との包括的連携協定に基づき、ＢＣＰセミナーを開催します。


　専門家によるＢＣＰ基礎講座の後、業種別のグループに分かれて実践型ワークショップを行います。参加特典もございますので、この機会をぜひご活用ください。





＜チラシ＞


https://prtimes.jp/a/?f=d104306-846-23dd224e593b3a7bbe6de9ea3bbcfaad.pdf


●　セミナーの概要


１ 日 時


令和８年２月５日（木曜日）１４時００分～１６時００分



２ 会場


新都心ビジネス交流プラザ　４階　会議室Ⅽ（ＪＲ北与野駅前：さいたま市中央区上落合２-３-２）



３ 対 象


県内中小企業者等



４ 定 員


５０名（先着順）



５ 内 容


(1)第１部：講義


テーマ：「選ばれる企業へ！ＢＣＰで盤石な経営基盤を築く」


講師：ユナイテッド・インシュアランス株式会社


　 　長洲　貴美子 氏（彩の国ＢＣＰサポーター）



(2)第２部：実践型ワークショップ


内容：業種ごとのグループに分かれ、災害時の事業継続対応を実践していただきます。


　　


６ 参加費


無料



７ 参加者への無料特典


参加者には共催団体から６つの無料特典を提供いたします(希望者のみ)。


(1)国が認定する「事業継続力強化計画」の策定支援


(2)「事業継続力強化計画」の認定を受けた方に、オリジナル認定書を額縁にセットしての御提供


(3)経営コンサルティングサービス


(4)無償の安否確認システムの御提案


(5)サイバーセキュリティマニュアル


(6)感染症対応マニュアル



　８ 申込方法


令和８年２月３日（火曜日）までに、電子申請・届出サービス又はＦＡＸによりお申込みください。


（1）電子申請・届出サービスによるお申込み


以下のＵＲＬからお申込みください。


https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=107097



（2）ＦＡＸによるお申込み
チラシの裏面の参加申込書又は以下の県ホームページから参加申込書をダウンロードのうえ、必要事項を記入して送信してください。



参加申込書ダウンロードＵＲＬ


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/bcp-seminar.html



お申込み用ＦＡＸ番号


０４８-８３０-４８１３



９ 主催等


主催：埼玉県


共催：三井住友海上火災保険株式会社、ユナイテッド・インシュアランス株式会社


後援：一般社団法人埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、公益財団法人埼玉県産業振興公社



10 問合せ先


埼玉県 産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当


電話：０４８-８３０-３９０３


ＦＡＸ：０４８-８３０-４８１３


メール：a3770-04@pref.saitama.lg.jp




●彩の国ＢＣＰサポーターによるＢＣＰ策定支援


　埼玉県では、県内中小企業の事業継続力強化を支援するため、令和7年度に新たな取り組みとして「彩の国BCPサポーター制度」を創設しました。　


　この制度は、損害保険会社や生命保険会社、金融機関等の方々に「彩の国BCPサポーター」として登録いただき、県内中小企業に対して、事業継続力強化計画等のBCP（事業継続計画）の普及促進や策定支援を行っていただくものです。


　詳しくは下記のホームページをご覧ください。


　　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/bcp/bcpsupporter.html