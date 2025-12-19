「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表！
株式会社サンディアス （本社：東京都渋谷区 代表取締役：井出洋、以下「当社」）が運営する商業BLレビューサイト「ちるちる」は、「ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」の結果を発表しました。小説・コミックの計4部門から選ばれた受賞作品は計9作品です。
8月から募集スタートした「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41326/)」の受賞作品がついに決定いたしました！
「ハピエン」と「メリバ」それぞれのテーマに則って、小説・漫画を創作していただく本コンテスト。
総応募数130作品を超える力作たちの中から、編集部内審査を通過したのは計29作品でした！
投票期間では、小説部門の26作品でユーザー投票を実施。投票してくださったみなさま、ありがとうございました！
今回はみなさまのユーザー投票を経て選ばれた受賞作品を発表させていただきます！
〈選考方法〉
投票期間の評価を加味し、ちるちる編集部及びBLソムリエさま12名の評価を基に審査いたしました。
◆ハピエン小説部門 結果発表
【大賞】一途な部下攻め(ハート)ニ時間の逢瀬の結末は!?
『真夜中、二時間だけ二十才に若返る部長の恋』作：フィカス
【大賞】美形執着×ダメンズホイホイの胸キュンラブ
『焦点距離はゼロのままで』作：紬木莉音
【優秀賞】大型ワンコ攻め降臨！救済ラブストーリー(ハート)
『120ヘルツのノック音』作：水無月にいち
◆メリバ小説部門 結果発表
【大賞】ヤクザ2人が「幸せ」を知ったあと……!?
『甘い幸せ』作：とらの とら
【優秀賞】残酷なケーキバースの世界に思わず涙
『美食家達の晩餐会』作：弥生
【優秀賞】乱世で弟が兄のために下した決断とは……!?
『手紙』作：猫丸
◆ハピエンコミック部門 結果発表
【大賞】
該当者ナシ
【優秀賞】不安な受けを愛で包むメロ攻めにキュン(ハート)
『ボーイフレンドアディクション』作：汐舟
◆メリバコミック部門 結果発表
【大賞】
該当者ナシ
【優秀賞】平安時代の許されざる耽美な恋
『風に散らぬ墨染の花』作：たにも
【優秀賞】深淵のような瞳から目が離せない(ハート)
『まなざしの檻』作：チェイ
まとめ
「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」、いかがでしたでしょうか！ ハピエン作品もメリバ作品も心をギュッとつかまれるような、文字通り魂がこもった作品が盛りだくさんでしたね(ハート)
受賞作はもちろん、寄せられた作品全てから作者様のBL愛と癖を感じて、とても充実したコンテストになりました！
改めまして、ご参加いただいた作者様、読者の皆さま、ありがとうございました！！
「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト選考通過作品はコチラ(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41296/)
「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表ページはコチラ(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41326/)