「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表！

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス （本社：東京都渋谷区 代表取締役：井出洋、以下「当社」）が運営する商業BLレビューサイト「ちるちる」は、「ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」の結果を発表しました。小説・コミックの計4部門から選ばれた受賞作品は計9作品です。

8月から募集スタートした「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41326/)」の受賞作品がついに決定いたしました！

「ハピエン」と「メリバ」それぞれのテーマに則って、小説・漫画を創作していただく本コンテスト。

総応募数130作品を超える力作たちの中から、編集部内審査を通過したのは計29作品でした！

投票期間では、小説部門の26作品でユーザー投票を実施。投票してくださったみなさま、ありがとうございました！

今回はみなさまのユーザー投票を経て選ばれた受賞作品を発表させていただきます！

〈選考方法〉

投票期間の評価を加味し、ちるちる編集部及びBLソムリエさま12名の評価を基に審査いたしました。

◆ハピエン小説部門 結果発表

【大賞】一途な部下攻め(ハート)ニ時間の逢瀬の結末は!?

『真夜中、二時間だけ二十才に若返る部長の恋』作：フィカス

【大賞】美形執着×ダメンズホイホイの胸キュンラブ

『焦点距離はゼロのままで』作：紬木莉音

【優秀賞】大型ワンコ攻め降臨！救済ラブストーリー(ハート)

『120ヘルツのノック音』作：水無月にいち

◆メリバ小説部門 結果発表

【大賞】ヤクザ2人が「幸せ」を知ったあと……!?

『甘い幸せ』作：とらの とら

【優秀賞】残酷なケーキバースの世界に思わず涙

『美食家達の晩餐会』作：弥生

【優秀賞】乱世で弟が兄のために下した決断とは……!?

『手紙』作：猫丸

◆ハピエンコミック部門 結果発表

【大賞】

該当者ナシ

【優秀賞】不安な受けを愛で包むメロ攻めにキュン(ハート)

『ボーイフレンドアディクション』作：汐舟

◆メリバコミック部門 結果発表

【大賞】

該当者ナシ

【優秀賞】平安時代の許されざる耽美な恋

『風に散らぬ墨染の花』作：たにも

【優秀賞】深淵のような瞳から目が離せない(ハート)

『まなざしの檻』作：チェイ

まとめ

「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」、いかがでしたでしょうか！ ハピエン作品もメリバ作品も心をギュッとつかまれるような、文字通り魂がこもった作品が盛りだくさんでしたね(ハート)

受賞作はもちろん、寄せられた作品全てから作者様のBL愛と癖を感じて、とても充実したコンテストになりました！

改めまして、ご参加いただいた作者様、読者の皆さま、ありがとうございました！！

「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト選考通過作品はコチラ(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41296/)

「魂炸裂(ハート)ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表ページはコチラ(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/sousakubl2025/no/41326/)