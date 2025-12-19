【負債1,444億円の衝撃】株式会社ドローンネット倒産を受け、KDAドローンスクールが「分校移籍・再起支援プログラム」を緊急開始

株式会社ファンブレード

1. 背景：ドローン産業の火を消さないための緊急声明

2030年までに1兆円規模に達すると予測されるドローン市場において、2022年12月の国家資格制度開始は大きな転換点となりました。しかし、その裏では、従来のフランチャイズ（FC）モデルが強いる「高額な初期費用」や「売上に関わらず発生する固定費」、そして制度化に伴う異常なほどの「膨大な事務・監査負担」がオーナーを疲弊させている現実があります。

この度の株式会社ドローンネットの破産（負債総額1,444億円）という事態は、業界の構造的課題を浮き彫りにしました。KDAドローンスクール（運営：株式会社ファンブレード）は、志半ばで事業継続の危機に瀕している全国のスクールオーナーを救済するため、「分校移籍・再起支援プログラム」を緊急で開始いたします。私たちは、ドローンの普及を妨げる制度の壁を突破し、業界全体のインフラを維持することを使命としています。

2. KDA「分校モデル」による経営再建の3本柱

我々自身も国家資格制度開始時の、利益を一切生まない過酷な「事務の地獄」を生き残った当事者です。KDAの分校モデルは、FCモデルが抱える構造的な欠陥（奴隷契約・固定費地獄）を排除するために構築されました。

経営リスクの完全撤廃（加盟金・固定費0円）

・加盟金、年会費、システム利用料、そして解約時の違約金はすべて0円です。

・ロイヤリティは売上が発生した時のみ（売上の40%）の完全成功報酬型であり、受講者がいない月の支払いは一切発生しません。

「利益を生まない事務作業」の完全代行

・国家資格スクール運営で最も過酷なのは、年1回の「登録監査機関への対応」や「受講生管理」といった膨大な事務作業です。

・これらの間接業務を本部が丸ごと引き受けることで、オーナーの事務負担を最大30分の1まで削減します。

現場フォーカス型の運営支援

・オーナーは「受講生の獲得」と「講習の実施」という、最も利益に直結する活動に100%のリソースを集中できる環境を構築できます。

3. 支援プログラムの対象および参加要件

本プログラムは、旧ドローンネット加盟店オーナー様、および現在の運営体制に課題を感じている全てのスクール事業者様を対象としています。

・施設要件：広さ16m×22m以上、高度5m以上の空間(日借りのレンタル施設、屋内体育館等でも可)

・機材要件：国土交通省の認定を受けた講習用ドローンおよび備品（既存機材の活用についても個別相談に応じます）

・講師要件：国家資格（一等または二等）を保有する講師、または取得を目指す意欲のある方

4. 代表メッセージ

ドローンスクールの運営において、書類を見ている時間は1円の利益も生みません。私たちは、経営者が本来の価値である『技術の伝承』と『ビジネスの成長』に専念できるよう、鉄壁の守りでバックオフィスを支えます。組織の縛りではなく、志でつながる日本最高峰のドローングループを共に目指しましょう。

【最後に：本プログラムに込めた想い】

ドローン産業の急成長の裏で、旧来のシステムが生んだ歪みによって、意欲ある経営者や技術を持つインストラクターが夢を絶たれることは、業界全体の大きな損失です。私たちは、これまでの「本部が搾取する構造」を終わらせ、共に成長し、支え合える真のパートナーシップを全国に広げたいと考えています。

「せっかく育てた教官、揃えた機材、そして地域での信頼を無駄にしないでください」

今回の救済プログラムが、皆様の再出発の確かな第一歩となることをお約束いたします。組織の縛りではなく、志でつながる日本最高峰のドローングループを共に創り上げましょう。

【本件に関するお問い合わせ・ご相談窓口】

本プログラムへの移籍相談、および個別説明会のお申し込みは、以下の専用フォームまたは公式サイトより受け付けております。

▼救済支援プログラム 専用エントリーフォーム

https://forms.gle/aFPGhiYz6r4b4HX8A

▼KDAドローンスクール公式LINEからも救済支援プログラム 専用エントリー可能

https://lin.ee/SYOpEDM

▼分校について動画で詳しく知りたい方はこちら

https://youtu.be/cteZi_SCFG8?si=X42rjb7jFy1dkBEG

KDAドローンスクール大阪本校

(運営：株式会社ファンブレード)

代表取締役：袖岡 啓嗣

担当：喜田 直樹

大阪富田林フィールド: 大阪府富田林市梅の里４丁目

京都フィールド: 京都府船井郡京丹波町橋爪渕上58

神奈川フィールド：神奈川県厚木市愛川町上萩野5878-2

HP：https://fanblade.jp/

電話：080-9472-1068

メール：hbg.nkida@gmail.com