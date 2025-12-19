越境ECサイト運営のビィ・フォアード「第7回韓国ビィ・フォアード大賞」を開催　協力会社やサプライヤーなど73社・146名が出席

株式会社ビィ・フォアード

株式会社ビィ・フォアード(本社: 東京都港区 代表取締役: 山川博功 ECサイト: https://www.beforward.jp/)は、韓国のシェラトン仁川ホテルのグランドボールルームにて12月11日に、「第7回韓国ビィ・フォアード大賞」を開催いたしました。

【韓国ビィ・フォアード大賞について】

「ビィ・フォアード大賞」は現地のサプライヤーやパートナー企業と直接交流し、日頃の協力体制への感謝と労いを直接伝えることを目的に開催しているものです。 7回目を迎えた今回は、前年を大幅に上回る73社・計146名（前年38社 76名）が出席。韓国市場におけるビィ・フォアードの存在感と、現地企業との強固な信頼関係を再確認する場となりました。当日は、韓国事業責任者である取締役の水山英一に加え、代表取締役の山川博功も出席し、優れた功績を残した企業を称え、計9部門の発表・表彰を行いました。一年間の尽力に対する感謝と、今後の更なるパートナーシップ強化への想いを伝えました。

【開催の背景】

世界8か国から三国間貿易を展開するなかでも、2021年に設立された韓国支店は、左ハンドル市場への輸出拠点として著しい成長を見せています。 2025年度の実績は目覚ましく、販売台数は前年同期比25%増、売上高は前年比4,000万ドル以上の伸長を記録しました。主な輸出先はアフリカ（38％）、南米（23％）、カリブ地域（18％）となっており、韓国車ではディーゼルSUV車の需要が牽引しました。さらに本年は、オートプラス株式会社（自動車トータルソリューション企業)、オートハンズ株式会社（中古車デジタルプラットホーム運営）とオークション車両データを連携することで合意し、韓国市場におけるプラットフォーム基盤を盤石なものとしています。式典では、現地エージェントから最新の市場トレンドや韓国車への評価も紹介されました。

ビィ・フォアードは、今後もパートナー企業やサプライヤーとの連携を一層強化し、中古車市場における世界の架け橋として、さらなる進化を続けてまいります。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ビィ・フォアード （英語表記：BE FORWARD CO.,LTD.）

創業 ：2004年（平成16年）3月10日

資本金 ：5,000万円

代表者 ：代表取締役 山川 博功

本社 ：〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階

従業員数 ：国内 326名（2025年8月）

事業内容 ：中古自動車の販売及び輸出入、自動車用部品の販売及び輸出入、ECサイトの運営、その他

業績 ：売上高 1,180億円（2024年6月期）

世界販売台数 15.6万台（2024年6月期）

HP ：https://corporate.beforward.jp/company/

ECサイト：https://www.beforward.jp/

ポチロジ : https://corporate.beforward.jp/pochilogi/