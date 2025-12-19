チョコレートショップ「レ トロワ ショコラ パリ」×「アンテプリマ」コラボレーション第二弾。ミニミニワイヤー付き限定ハートチョコレート缶を発売。

株式会社アンテプリマジャパン

この度、株式会社アンテプリマジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：アンソニー・キョン）は、パリ・マレ地区にお店を構え、ショコラティエ 佐野恵美子氏がオーナーを務めるチョコレートショップ『LES TROIS CHOCOLATS PARIS(レ トロワ ショコラ パリ)』とのコラボレーション第二弾を発売いたします。

レ トロワ ショコラ パリから、ハート型のチョコレート5種とチョコレート型のメタルチャーム付きミニミニワイヤーがセットになった特別な「アンテプリマコレクション」を制作。2026年1月16日（金）からジェイアール名古屋タカシマヤで開催されるアムール・デュ・ショコラ、1月31日（土）から伊勢丹新宿店で開催されるサロン・デュ・ショコラにレ トロワ ショコラ パリが出店、発売いたします。また、2月11日（水）～2月17日（火）まで、阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11にてANTEPRIMA/WIREBAGとレ トロワ ショコラ パリのPOP UP STOREがオープン。POP UP会場でも販売いたします。そのほか、“博多のチョコのはじまりどころ”として親しまれている洋菓子専門店『チョコレートショップ本店』、「レ トロワ ショコラ パリ」とのダブルネーム店舗である『レ トロワ ショコラ パリ×チョコレートショップ』でも1月31日（土）より販売いたします。（※アンテプリマ/ワイヤーバッグ ショップでのチョコレートの販売はいたしません。）

バレンタインに向けたスウィートで特別なコラボレーションはプレゼントにもおすすめです。ぜひご覧ください。商品名：アンテプリマコレクションアンテプリマコレクション

商品名：アンテプリマコレクション

価格：\11,000（税込）

販売店舗：

・JR名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」

2026年1月16日（金）～ 2月14日（土）※最終日は19時閉場

・伊勢丹新宿店「サロン・デュ・ショコラ」

2026年1月31日（土）～ 2月4日（水）

・阪急うめだ本店

2026年2月11日（水）～ 2月17日（月）

・レ トロワ ショコラ パリ×チョコレートショップ

チョコレートショップ本店：

2026年1月31日（土）～ 2月14日（金）

※数量限定。無くなり次第終了となります。

※営業時間については、各店舗までお問い合わせください。

＜チョコレートの詳細＞

＊「エキゾチック」：パッションマンゴーのジュレ、さまざまなトロピカルフルーツのガナッシュ。

＊「ライチフランボワーズ」：フランボワーズとライチのジュレ、イチゴとフランボワーズのガナッシュ。

＊「カシスラベンダー」：カシスのジュレ、カシスとラベンダー香る華やかなガナッシュ。

＊「キャラメルフランポワール」 ：ポワールジュレ、香ばしくさわやかなキャラメルフランポワールのガナッシュ。

＊「マスカットレモン」：マスカットのジュレ、マダガスカル産カカオとレモンのガナッシュ。

アンテプリマからは、2026年春夏の新作コレクション「CUORI(クオーリ)」を発売いたします。愛らしいハートモチーフを立体的に表現したミニショルダーバッグ、ハート型のポケットが印象的なスクエアバッグ、バッグの可愛らしさをそのまま落とし込んだチャームがラインナップ。愛らしさと上品さが共存する絶妙なバランスが魅力で、コーディネートのアクセントとして特別なシーンにも日常にも取り入れやすい、存在感あふれるアイテムです。本コレクションは2026年1月7日（水）よりANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップにて販売いたします。（※レ トロワ ショコラ パリ×チョコレートショップ、チョコレートショップ本店でのワイヤーバッグの販売はいたしません。）

【商品情報】

CUORI(クオーリ)

品番：PB26SNR0QX 価格：\55,000（税込） サイズ：W:21 H: 16.5 cm

カラー：ROSSO OPACO(エナメルレッド)、NERO OPACO(エナメルブラック)、FLAMINGOGENTO(フラミンゴシルバー)

CUORI(クオーリ)

品番：PB26SNR0RC 価格：\60,500（税込） サイズ：W18.5 H:16 cm

カラー：NERO OPACO/ROSSO OPACO(エナメルブラック×エナメルレッド)、BIANCOGENTO/FLAMINGOGENTO(ホワイトシルバー×フラミンゴシルバー) 、LATTE OPACO/CARNE OPACO(マットホワイト×マットカルネピンク)、FANGO OPACO/SABBIA OPACO(エナメルファンゴカーキ×マットサンドベージュ)

※LATTE OPACO/CARNE OPACO(マットホワイト×マットカルネピンク)、FANGO OPACO/SABBIA OPACO(エナメルファンゴカーキ×マットサンドベージュ)は、JR名古屋タカシマヤ、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店のみの販売。

CUORI(クオーリ)

品番：PA26SNR734 価格：\27,500（税込） サイズ：W:6 H:6.5 cm

カラー：ROSSO OPACO(エナメルレッド)、NERO OPACO(エナメルブラック)、FLAMINGOGENTO(フラミンゴシルバー)、ARGENTO(シルバー)

CUORI(クオーリ)

品番：PA26SNR7B7 価格：\24,200（税込） サイズ：W:4 H:4.5 D2 cm

カラー：ROSSO OPACO(エナメルレッド)、NERO OPACO(エナメルブラック)、FLAMINGOGENTO(フラミンゴシルバー)、ARGENTO(シルバー)

商品一覧はこちら :https://www.wirebag.jp/display/search/?keyword=2601cuori&sortByCode=HighestPrice

【伊勢丹新宿店 POP UP STORE情報】

2026年1月7日（水）より、伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布 / プロモーションにてANTEPRIMA/WIREBAGのPOP UP STOREを開催いたします。新作CUORI(クオーリ)や様々な特別アイテムも展開します。甘すぎないぷっくりとしたハートとビーズやスパンコールがラグジュアリーな輝きを放つCUORI PERLA GLITTER(クオーリ ペルラ グリッター)の新色が登場するほか、大人気のHELLO KITTY(ハロー キティ)も販売いたします。

●期間：2026年1月7日（水）～1月20日（火）

●場所：伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布 / プロモーション

【阪急うめだ本店 POP UP STORE情報】

2026年2月11日（水）より、阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11にてANTEPRIMA/WIREBAGとレ トロワ ショコラ パリとの合同POP UP STOREを開催いたします。コラボレーションチョコレートなども販売するほか、ハートモチーフのCUORI(クオーリ)型が、99.9%の純銀を使った特別な999 COLLECTION(999 コレクション)で登場。また、CUORI PERLA GLITTER(クオーリ ペルラ グリッター)の新サイズを特別にご用意いたします。

●期間：2026年2月11日（水）～2月17日（火）

●場所：阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

＜阪急うめだ本店 POP UP STORE一部特別アイテム＞

999 COLLECTION(999 コレクション)

品番：PB26S990QX 価格：\110,000（税込） サイズ：W:21 H: 16.5 cm

カラー：PLATINO(ピュアシルバー)、PLATINO ROSA(ピュアシルバーピンク)

999 COLLECTION(999 コレクション)

品番：PB26S990RC 価格：\121,000（税込） サイズ：W:18.5 H: 16 cm

カラー：PLATINO/PLATINO ROSA(ピュアシルバー×ピュアシルバーピンク)

お問い合わせ先：株式会社アンテプリマジャパン TEL.0120-03-6962

https://jp.anteprima.com/customer_support/index.php

■ ABOUT Emiko Sano / LES TROIS CHOCOLATS PARIS

佐野恵美子氏

オフィシャルサイト：https://chocolateshop.jp/bra/let/

大学卒業後、25歳で渡仏。フランスのロワール地方にあるパティスリーにて一から製菓を学び、その後南仏などさまざまなシェフの元修行し、修行中にCake au Patisserie a Beauzac のプロフェッショナル部門にて優勝。その功績が認められ、パリの最高級ホテルプラザアテネで働く為パリに移住。2015年世界的に有名なチョコレートコンクール CCCでアワードを獲得。2017 年自身のショコラトリー “LES TROIS CHOCOLATS PARIS” を人々の多彩な文化が交じり合う、パリ・マレ地区にオープン。

2017 年 オープンから毎年ミラノやパリコレクションからチョコレートのオファー

2017 年 ボルドーで行われた福岡市ボルドー市友好35周年のイベントに御指名参加

2018 年 パリで行われた九州合同レセプションに現地進出飲食店代表として招待

2019 年 世界のショコラティエBest100に贈られる ”Les Meilleurs des Meilleurs” 受賞

2019 年 福岡市で行われたG20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議でスイーツ担当に従事

2019 年 NY Salon du Chocolat に招待枠として出展

2022 年 LYON Salon du Chocolat に日本人初の招待として出展

2023 年 パリのサロン・デュ・ショコラで行われたCCCで最高金賞のアワードを受賞

2025 年 3年連続CCC金賞受賞

株式会社アンテプリマジャパン

・アンテプリマ オフィシャルブランドサイト：https://jp.anteprima.com/

・アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/



“Smart, Precious with Love”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信するANTEPRIMA(アンテプリマ)。1993年にスタートし、1998年からミラノコレクションに公式参加しています。



アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。