´ë¶È¤ÎSNS±¿ÍÑ¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡×¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¡×¤ò²ò¾Ã 12·î19Æü¤è¤ê¡ØSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ Êâ¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4176¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¥Áー¥à·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ØSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò12·î19Æü¤è¤êËÜ³Ê³«»Ï¡£ºÎÍÑ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢EC¤Ê¤É´ë¶È¤Î²ÝÂê¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¿Íºà¤¬¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤«¤é´ë²è¡¢»£±Æ¡¢Åê¹Æ¤Ê¤ÉSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
◼️ÇØ·Ê¡¦·Ð°Þ
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆSNS³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¾ðÊó¼ý½¸¹ÔÆ°¤¬¡¢½¾Íè¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éSNS¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢SNS¤ÏÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¤«¤éÈæ³Ó¸¡Æ¤¡¢¹ØÇã¡¢¤½¤·¤ÆLTV¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó²½¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¦¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤äÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤ÊÀïÎ¬Àß·×¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¿×Â®¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢SNS¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹âÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢SNS±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¡×¤ä¡Ö¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¡×¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¿Íºà¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ´ë¶È¤«¤é¤â¡ÖSNS±¿ÍÑ¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ä¡ÖÀìÌç¤ÎÊý¤ËSNS±¿ÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ë¤Ï120Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢SNSÀïÎ¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢³ÆÎÎ°è¤Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¿Íºà¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎSNS³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëËýÀÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢À®²ÌÄ¾·ë·¿¤ÎÀìÌçÅª¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡ØSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤Î¤¿¤ÓÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤½¸µÒÎÏ¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëInstagram¤ÈTikTok¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É³ÆÎÎ°è¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬Ê£¿ô½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Æ±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è»£±Æ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÐÄ¥¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Î½êºßÃÏ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ©ºî¡¦¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏºÎÍÑ¶¯²½¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¡¢ECÇä¾å¸þ¾å¤Ê¤É¡¢ÌÜÅªÊÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥í¿Íºà¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤ÊSNS±¿ÍÑ¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ëSNS±¿ÍÑ¤ÎÏ«ÎÏ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼️¡ØSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦´ë²è¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢ÀìÇ¤¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÐ±þ
ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡¢³ÆÎÎ°è¤Î¥×¥í¤¬ÀìÇ¤¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢´ë¶È¤ÎSNS±¿ÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂå¹Ô¡£¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤äÆâÀ½²½¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢´ë¶È¤ÏËÜ¶È¤Ø½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ±þ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê½ÐÄ¥»£±Æ
Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½ÐÄ¥»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤ºÁÇºà»£±Æ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÀÆð¤«¤Ä¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶âÀß·×
¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬·î³Û12Ëü±ß～¤È¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÇÄó¶¡¡£Åê¹ÆËÜ¿ô¤ä±¿ÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢½é¤á¤ÆSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤âÍ½»»¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢ÌÀ²÷¤Ê²Á³ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://assist.coconala.com/enterprise/sns-agency
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼êÃÊ¤Î³ÈÄ¥Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤¦¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é
¡Ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡¦¥³ー¥ÉÈÖ¹æ4176¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎëÌÚÊâ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20－1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¡¦ÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦µá¿Í¤ä»Å»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¤«¤é±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éÊç½¸¡×
¡¦¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥í¿Íºà¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥«¥¦¥È¡×
¡¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¸¡º÷¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥éË¡Î§ÁêÃÌ¡×
¡¦Â¨ÀïÎÏ¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òºÇÂ®¤Ç¤´Äó°Æ¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡×
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼ê´Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ªÇ¤¤»¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¢¥·¥¹¥È¡×
¡¦¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¥ë¡×
¡¦°Æ·ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ÂÌ¾¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥×¥í¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥³¥³¥Ê¥é
https://coconala.co.jp