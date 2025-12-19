PGI第14回クイーンズクライマックス開催記念 ときめきファンファーレ クイーンズクライマックスSP！

一般財団法人BOATRACE振興会

BOATRACE振興会（港区六本木）は、新しい未来のテレビ「ABEMA」の「BOATRACEチャンネル」にて、PGI第14回クイーンズクライマックスの特別番組として「ときめきファンファーレクイーンズクライマックスSP！」を2025年12月26日（金）の19時から2時間にわたり生放送いたします。

注目ポイント：クロちゃん・田中れいな・岡部麟が率いるチーム対決、いよいよクライマックス！

当番組は、2025年の獲得賞金上位12名の女子レーサーが、今年の賞金女王をかけて戦う「PGI第14回クイーンズクライマックス」を、ABEMA金曜レギュラー番組「ときめきファンファーレ」に出演中のクロちゃん（安田大サーカス）・田中れいな・岡部麟らが、自身のチームを率いて盛り上げます！

スタジオでは、「クイーンズクライマックスシリーズ」のレース予想をはじめ、「ときめきファンファーレ」で5ヶ月間に渡って繰り広げられたクロちゃんチーム・田中れいなチーム・岡部麟チームの対決が決着を迎えます。

優勝チームには「夢を叶えるご褒美」が、最下位チームには「とてつもなく過酷なロケ」が待ち受ける！栄冠のティアラを勝ち取り、ご褒美を手にするのはどのチームか？

番組内では、注目の女子レーサー實森美祐選手と土屋南選手がロケVTRにて登場！それぞれ田中れいなチームと岡部麟チームに参加し、クイーンズクライマックスにちなんだ企画でクルーちゃん達とともに対決！さらに、レーサーとしての本音やプライベート、そしてボートレースへの熱い想いにも迫っていきます。2025年の年末を飾るに相応しい、華麗なる熱き闘いにご注目ください！

BOATRACE振興会では、今後も「ABEMA」の「BOATRACEチャンネル」にて、ボートレースファンのみならず、初心者の方でもお楽しみいただけるコンテンツをお届けして参ります。

■番組概要

番組名 ： ときめきファンファーレクイーンズクライマックスSP

放送日時：12月26日（金）午後7時～午後9時（生放送）

放送チャンネル：BOATRACEチャンネル,ABEMA SPECIAL 1チャンネル

番組URL： https://abema.tv/channels/boatrace/slots/8Zwg39Npok8uT5

