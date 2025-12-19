ESG・ダイバーシティ推進の取り組み

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO：竹内 在 以下、当社）は、2025年12月13日（土）東京にて、女性向け投資教育スクール「未来デザイン＆資産運用アカデミー ハナミラ」のメンバーの皆さまを対象にIRセミナーを開催し、当社の代表取締役社長兼CEO竹内が登壇いたしました。

当日は、当社の事業説明および成長戦略についてご説明するとともに、質疑応答の時間も設け、参加者の皆さまからのご質問に直接お答えいたしました。

今回の開催は、ハナミラ受講生の皆さまより「注目している企業」として当社を上げていただいたことをきっかけに、受講生の方からご依頼いただき実現したものです。

当社は、投資を通じて企業を深く理解する女性が増えること、そして女性が意思決定の参画する機会が広がることは、日本経済の持続的な成長に不可欠だと考えています。本セミナーが、その一助となれば幸いです。

■ハナミラについて

「未来デザイン×資産運用アカデミー ハナミラ」は、株式投資を中心とした金融リテラシー向上を目的に運営されている女性向け投資教育スクールです。公正かつ中立的な金融教育を大切にされており、受講生が自ら成長が期待できる銘柄を選択できる力を身につけることを目指した講座を提供しています。

これまでに延べ1,300名を超える方が受講しており、IRセミナーの開催、書籍出版、メディア出演など、多様な活動を通じて、金融教育の新たな形を提案されている団体です。

会社HPはこちら→https://hanamira.jp/

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/