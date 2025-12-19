株式会社エンバイオ・ネクテス公式Webサイトオープン　太陽光発電所・系統用蓄電所のEPCから運用までを一気通貫でサービス提供

株式会社エンバイオ・ホールディングス

自然エネルギー事業を手掛ける株式会社エンバイオ・ホールディングス（代表取締役社長：中村賀一、本社：東京都千代田区）とNExT-e Solutions株式会社（代表取締役社長：井上真壮、本社：東京都世田谷区）の共同出資により設立された株式会社エンバイオ・ネクテスが、公式Webサイトをオープンしましたのでお知らせいたします。

公式Webサイト URL

http://enbio-nextes.com/(http://enbio-nextes.com/)

Webサイトオープンの背景

株式会社エンバイオ・ネクテスは、太陽光発電所および系統用蓄電所のEPC（設計・調達・施工）から運用サービスまでを一気通貫で提供する新会社として設立されました。

再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、電力需給の「調整力」としての蓄電池の重要性が高まっています。当社は、自然エネルギー事業で培ったノウハウを活かして蓄電池事業へ本格参入し、このたび、事業およびサービス内容を紹介するWebサイトを開設しました。

Webサイトの主な特徴

１，課題起点の設計

「お客様のお困りごと」を起点に、課題に応じたサービスへスムーズにたどり着けるよう設計しました。蓄電池や太陽光発電に関する専門知識がなくても、直面している課題から必要なサービスを簡単に見つけることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160772/table/15_1_fe7a89e42c48f90995ac11002f28b553.jpg?v=202512190422 ]

２，状況に応じたサービス紹介

EPCから運用管理、メンテナンス、性能改善まで、お客様のプロジェクトフェーズや状況に応じたサービスをわかりやすく紹介しております。迅速かつ的確な対応を目指し、スムーズなお問い合わせへの導線も整備しました。

グループシナジーによるエンバイオ・ネクテスの強み

■専門性を活かした土地活用力

エンバイオ・グループの「土壌汚染対策事業」「ブラウンフィールド活用事業」との連携により、太陽光発電所や蓄電所として収益化につながる土地活用をご提案します。



■グループの総合力

グループ内で、用地の確保から開発、発電所の設置・運用、災害時の復旧まで、一括して対応できる体制を構築しています。他社では複数の外部パートナーとの調整が必要なプロセスをグループ一体で推進することで、スピード感と競争力のあるサービスを提供します。



■実績に裏打ちされた確かな技術と運営

エンバイオ・グループでは「自然エネルギー事業の総発電量100MW達成」を目指しており、国内外で多数の太陽光発電所を稼働しています。この豊富な実績と太陽光発電と蓄電池を組み合わせた総合的なソリューションにより、確かな品質のサービスを提供します。

今後について

当社は今後も、グループ全体のシナジーを最大限に活かし、より競争力のあるサービスの提供を進めてまいります。また、蓄電池関連のサービス体制を強化し、スマートグリッドの拡大に伴う多様な市場ニーズに柔軟に対応することで、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを着実に推進してまいります。

会社概要

【本リリースに関する会社】

会社名: 株式会社エンバイオ・ネクテス

所在地: 東京都千代田区鍛冶町

代表者: 代表取締役 横溝透修

設立：2025年8月14日

Webサイト

http://enbio-nextes.com/

【プレスリリース発信元・お問い合わせ先】

会社名: 株式会社エンバイオ・ホールディングス

所在地: 東京都千代田区鍛冶町

代表者: 代表取締役社長 中村賀一

設立：1999年6月23日

Webサイト

https://enbio-holdings.com/(https://enbio-holdings.com/)

YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@enbiogroups