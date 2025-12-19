Asset Management Women′s Forum、「東京都女性活躍推進大賞」で特別賞を受賞

アセットマネジメントOne株式会社

アセットマネジメント One 株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原 規之、以下「アセットマネジメントOne」）が参画する資産運用業界における女性活躍推進に向けて業界を横断した取組みを行うネットワーク「Asset Management Women's Forum（以下、AMWF）」は、「令和7年度 東京都女性活躍推進大賞」において特別賞を受賞しました。東京都女性活躍推進大賞は、東京都が全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が選択できる社会の実現に向けて開催され、「特別賞」は他の団体等への好事例となって今後一層の成果が期待される取り組みを行う団体又は個人に贈呈されます。贈呈式は2026年1月下旬に開催される予定です。

受賞理由として、AMWFが女性管理職の母数が少なくロールモデルが限定的という業界共通の課題の下、4社で発足し、現在は24社に活動を拡大している点が挙げられました。また、活動の負荷が一社に偏ることのないようチェアとバイスチェアは1年間の輪番制とするなど工夫を図りながら、社を超えた交流やネットワークの醸成、ベストプラクティスの共有など、業界全体で女性活躍推進に取り組み、資産運用業界の認知度向上のため、業界の魅力を若年層に向け幅広く発信している点も評価されました。

アセットマネジメントOneでは、今後もAMWFを通じた資産運用業界全体の取り組みも含め、女性活躍の推進に向けて取り組んでいきます。

Asset Management Women's Forum（AMWF）とは：資産運用業界における女性活躍推進に向け、業界を横断した取組みを行うネットワークです。AMWFでは、資産運用業における財産は人材であり、それこそが競争力とイノベーションの源泉であると考えています。人材の多様性を尊重して新しい価値観を創出していく中で、特に女性社員の活躍は業界全体の持続的成長に欠かせないという理念のもと、2022年5月に発足しました。

AMWFの目標：

♦ 資産運用業界の役職員が参加及び交流できる機会を提供し、業界全体で女性が活躍できる環境やネットワークを醸成する

♦ 資産運用業界各社間におけるベストプラクティスの共有を通じて、業界全体の女性活躍推進を後押しする

♦ 資産運用業界外へのメッセージの発信を通じて、資産運用業界における女性活躍の認知度の向上を図る

▼AMWF参画企業24社

AMWF全般に関するお問合わせ先

2025年度 AMWFチェア：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

AMWF事務局 amwf.amova@amova-am.com

2025年度 AMWFバイスチェア・広報担当：野村アセットマネジメント株式会社

AMWF事務局 amwf@nomura-am.co.jp

AMWFウェブサイト：https://www.toushin.or.jp/start/16/1/ （投資信託協会ウェブサイトへ遷移します）

以上

【ご注意事項】

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。- 当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。- 当資料における内容は作成時点（2025年12月17日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

【アセットマネジメントOneについて】

アセットマネジメントOneは、2016年10月に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高(※)は、約7６兆円と国内有数の規模を誇ります。アセットマネジメントOneがこれまで培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、「投資の力で未来をはぐくむ」をコーポレート・メッセージに掲げる資産運用会社として、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。

※運用資産残高は2025年9月末時点。

公式HP https://www.am-one.co.jp/

商 号 等／ アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会／ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会