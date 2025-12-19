英会話スクールRefletが、世界で輝く知性と表現力を育む英会話スクール「Lumiere　（ルミエール）」をOPENいたしました。

株式会社ルフレ

神奈川県内にて、子供向けの英会話スクール「Reflet（ルフレ）」を展開する株式会社ルフレ(神奈川県鎌倉市 代表取締役：工藤 雅弘)が、更なる高みを目指す方向けに、英会話スクール「Lumiere （ルミエール）」をOPENいたしました。

Lumiereはアート・サイエンス・リベラルアーツを通して、英語と多様な教養教育を融合し、深い思考力と創造性を養う本質的な学びを実現します。

また、次世代のグローバルリーダーを育成するため、国際的視点とリーダーシップを兼ね備えた教育環境を提供します。

お子さまの目的やレベルに合わせた4種類のプランをご用意し、国際交流やICT授業、定期カウンセリングなど質の高いサポートを全プランで提供します。

私たちはLumiereを通して、世界基準のCLIL・TBLメソッドで、創造力と国際感覚を育む新しい学びと価値観の提供を行なってまいります。

■英会話スクールLumiere(ルミエール)について

世界で輝く知性を育む、All Englishのこども英語スクールです。

ハイレベルな仲間と学べる選抜制で、講師が生徒の表情や理解度を直接確認しながら丁寧にフォローします。科学的な学習メソッドと実践的なアウトプット機会により、さらなる高みを目指す学習者に応えるプログラムを提供しています。

【住所】

〒224-0021

神奈川県横浜市都筑区北山田1-11-6

ナイス港北ニュータウンステーションプラザ 103

【電話】

045-900-8539（受付時間:11:00～20:00）

【時間】

1コマ50分～

【対象年齢】

3歳～小学6年生

【料金】

グループレッスン：月4回～12回

月額30,000円～

【体験レッスン】

実際のレッスンと同じ内容でご案内をしている無料の体験レッスンを行っています。

予約は公式LINEアカウントにご連絡をお願いします。

公式サイト：https://lumiere-english.com/kitayamata/

公式LINE：https://lin.ee/vOt7LfF

■Refletについて

少人数クラスと固定担任制で、日本語を話せる外国人講師が丁寧に見守りながら、お子さまの個性と成長に寄り添う英会話スクールです。「英語を学ぶ」から「英語で遊ぶ」をコンセプトに、ただ英語を覚えるだけではなく「使える英語」を身につけることを目指しています。



そのために、TBL（タスクベース学習）とCLIL（内容言語統合型学習）の海外で最先端のカリキュラムを導入し、生徒が主体的に学び、実際の場面で役立つスキルを養うプログラムを提供しています。

公式サイト：https://reflet.site/

公式LINE：https://lin.ee/l7WebG5

■株式会社ルフレについて

商号：株式会社ルフレ

代表者：代表取締役 工藤 雅弘

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-11-3F

設立：2022年12月

事業内容 ：子供向け英会話スクールの運営

URL：https://reflet.site/