¡Ôtama¡ÕÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç22¡ó¥ª¥Õ
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦ÄÌÈÎ¡Ö¤¿¤Þ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê(tama)¡×¡Ê±¿±Ä¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¢ÅÄ¿¿»Ê¡¢Tel¡§03-6772-8194¡¢https://www.tamaone.jp/¡Ë¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×6¼ïÎà¡ß3´ÌÆþ¤ê¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê4,500±ß¤«¤é22%¥ª¥Õ¤Î3,510±ß¤Ç¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤Ç°û¿åÎÌ¤¬Íî¤Á¤ëµ¨Àá¤Ï¡¢ÓÏ¹¥À¤¬¹â¤¯¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÍÑ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åß¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤ÏÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
´¨¤µ¤Ç°û¿åÎÌ¤¬Íî¤Á¤ëÅß¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢¤ªÆù¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿tama¤ÎÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¼ïÎà¡ß3´Ì¤ÎÁ´18´ÌÆþ¤ê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê4,500±ß¤«¤é22%¥ª¥Õ¤Î3,510±ß¤Ç¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×¤Ï¥Ä¥Ê¥Ùー¥¹¤¬3¼ïÎà¡¢¥Á¥¥ó¥Ùー¥¹¤¬3¼ïÎà¤Î¹ç·×6¼ïÎà
¡Ú¥Ä¥Ê¥Ùー¥¹¡Û
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿© ¥Ä¥Ê¥¼¥êー80g
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¡¥Ä¥Ê¡õ¥Á¥¥ó¡¡¥¼¥êー80g
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¡¥Ä¥Ê¥¼¥êー¡¡¤ª¤«¤«Æþ¤ê80g
¡Ú¥Á¥¥ó¥Ùー¥¹¡Û
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¡¥Á¥¥ó¥¼¥êー80g
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¡¥Á¥¥ó¡õ¥Ä¥Ê¥Õ¥£¥ì¥¼¥êー80g
¡¦tamaÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¡¥Á¥¥ó¥¼¥êー¤ª¤«¤«Æþ¤ê80g
¢£¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×¤Ï¡Öcat life 30(R)¡×¤Î¹Í¤¨¤Î²¼¡¢¼¼Æâ¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤Î·ò¹¯¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿©»ö¤Ç¤Ç¤¤ë·ò¹¯¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¹Í¤¨¤Ä¤¯¤·¡¢tama¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê£±.¡Û¿åÊ¬¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë
¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢Ç¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ä¥Ê¤ä¥Á¥¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Î¿©ºà¤È¤·¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥¼¥êー¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤ó¤ÀÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¢¤²¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿åÊ¬Êäµë¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¿åÎÌ¥¢¥Ã¥×¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê£².¡Û¤ªÊ¢¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò¶¯²½
¡Ö·ò¹¯¤Ï¤ªÊ¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢·ò¹¯¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÄ²Æâ´Ä¶¡£ÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥¬¥ó¡Ê´¶À÷¾É°Ê³°¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ä¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÄ²³è¤ÏÇ¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ä²³è¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á±¶Ì¶Ý¡Ê¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ä¡¢Á±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤â¤Î¡Ê¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤òÀÝ¤ë¤³¤È¡£¡Ötama Áí¹ç±ÉÍÜ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢Á±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥¯¥é¥È¥ª¥ê¥´Åü¡Ê¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡×¤ä·ò¹¯Åª¤ÊÇÓÊØ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê£³.¡ÛËèÆü¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤ò¼Â¸½
¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¼ç¿©¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢1´Ì250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Öcat life 30(R)¡Ê¥¥ã¥Ã¥È ¥é¥¤¥Õ ¥µー¥Æ¥£ー¡Ë¡×
¡ÖÇ¤¬¸µµ¤¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡×
tama¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç¤¬¸µµ¤¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡Öcat life 30(R)¡Ê¥¥ã¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥µー¥Æ¥£ー¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öcat life 30(R)¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡¡https://www.tamaone.jp/ext/catlife30/index.html
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡¦tama Áí¹ç±ÉÍÜ¿©µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤¬22¡ó¥ª¥Õ¡ª
https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2025/12/tama-wetset.html
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦ÄÌÈÎ¡Ötama¡Ê¤¿¤Þ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¡Ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tamaone.jp/
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦ÄÌÈÎ¡Ö¤¿¤Þ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¡Êtama¡Ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦ÄÌÈÎ¡Ö¤¿¤Þ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¡Êtama¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£2014Ç¯4·î22Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÇËÜÍè¤Î¿©À¸³è¤òÃµµá¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÇ¹¥¤¤¬Ç¤«¤é¡Ö¤ª¤Í¤À¤ê¡×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2019Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£¼¼Æâ¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤Î·ò¹¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÊ¼Á¤ÎÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡Ötama ¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2023Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡ÊÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡Ë6¼ï¤òÈ¯Çä¡¢Æ±Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡ÖÎÅË¡¿© ¥Ñ¥¦¥Àー¥Õー¥É ¿ÕÂ¡¥±¥¢¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ç¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤º¤Ã¤È·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Ç¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÈÉÊÂ·¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢tama¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç¤¬¸µµ¤¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡Öcat life 30¡Ê¥¥ã¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥µー¥Æ¥£ー¡Ë(R)¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£