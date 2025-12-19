『バトルガール ハイスクール』、オリジナル卓上カレンダーが登場！『SUZURI』にて販売開始！
株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、美少女コンテンツ『バトルガール ハイスクール（以下、バトガ）』が2025年12月19日（金）より「SUZURI byGMOペパボ」内の『バトガ』公式ショップで卓上カレンダーの販売を開始したことをお知らせします。
【『バトガ』10周年特設サイト】https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/10th_anniversary/(https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/10th_anniversary/)
『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。いつも『バトガ』を応援してくださっている先生たちに支えられて、『バトガ』は2025年4月16日（水）に10周年を迎えました。この度、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にて、オリジナル卓上カレンダーの販売を開始しました。
『バトガ』公式ショップ https://suzuri.jp/battlegirl-highschool
それぞれの季節にあった美麗なイラストを使用した卓上カレンダーをご用意しましたので、ぜひご注目ください。
【オリジナル卓上カレンダーの詳細】
販売期間：2025年12月19日（金）～2026年2月2日（月）15：00
販売価格：各1,929円（税込）
販売種類：全21種類
・星月 みき
・若葉 昴
・成海 遥香
・ミサキ
・天野 望
・火向井 ゆり
・常磐 くるみ
・煌上 花音
・国枝 詩穂
・粒咲 あんこ
・芹沢 蓮華
・楠 明日葉
・藤宮 桜
・南 ひなた
・サドネ
・千導院 楓
・綿木 ミシェル
・朝比奈 心美
・蓮見 うらら
・八雲 樹&御剣 風蘭&酒出 茉梨
・雨谷 エリカ&七嶋 葵
卓上カレンダー以外にも、オリジナルアイテムを多数ご用意しておりますので、ぜひ公式ショップを覗いてみてください。
※各月のイラストは対象ページよりご確認いただけます。
※全ての商品はセールなどにより変動する可能性があります。
【『バトルガール ハイスクール』シリーズ 基本情報】
アプリゲーム『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。プレイヤーは学園の新任教師「先生」となり、生徒たちとともに戦いに臨みます。その他、TVアニメやライブなど、さまざまなクロスメディア展開も行いました。2019年7月31日（水）にアプリのサービスを終了して以降も、IPとして様々な展開を続けてきました。
◆公式サイト：https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/
◆公式X：https://x.com/bgirl_colopl
【株式会社コロプラ 会社概要】
コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。
今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。
社名：株式会社コロプラ
所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F
設立：2008年10月1日
代表者： 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志
事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用
コーポレートサイト： https://colopl.co.jp/
公式X： https://x.com/colopl_pr
公式Facebook： https://www.facebook.com/coloplinc/
公式Linkedin： https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
