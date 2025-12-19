『バトルガール ハイスクール』、オリジナル卓上カレンダーが登場！『SUZURI』にて販売開始！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、美少女コンテンツ『バトルガール ハイスクール（以下、バトガ）』が2025年12月19日（金）より「SUZURI byGMOペパボ」内の『バトガ』公式ショップで卓上カレンダーの販売を開始したことをお知らせします。

『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。いつも『バトガ』を応援してくださっている先生たちに支えられて、『バトガ』は2025年4月16日（水）に10周年を迎えました。この度、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にて、オリジナル卓上カレンダーの販売を開始しました。

『バトガ』公式ショップ https://suzuri.jp/battlegirl-highschool

それぞれの季節にあった美麗なイラストを使用した卓上カレンダーをご用意しましたので、ぜひご注目ください。

【オリジナル卓上カレンダーの詳細】

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年2月2日（月）15：00

販売価格：各1,929円（税込）

販売種類：全21種類

・星月 みき

・若葉 昴

・成海 遥香

・ミサキ

・天野 望

・火向井 ゆり

・常磐 くるみ

・煌上 花音

・国枝 詩穂

・粒咲 あんこ

・芹沢 蓮華

・楠 明日葉

・藤宮 桜

・南 ひなた

・サドネ

・千導院 楓

・綿木 ミシェル

・朝比奈 心美

・蓮見 うらら

・八雲 樹&御剣 風蘭&酒出 茉梨

・雨谷 エリカ&七嶋 葵

卓上カレンダー以外にも、オリジナルアイテムを多数ご用意しておりますので、ぜひ公式ショップを覗いてみてください。

※各月のイラストは対象ページよりご確認いただけます。

※全ての商品はセールなどにより変動する可能性があります。

【『バトルガール ハイスクール』シリーズ 基本情報】

アプリゲーム『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。プレイヤーは学園の新任教師「先生」となり、生徒たちとともに戦いに臨みます。その他、TVアニメやライブなど、さまざまなクロスメディア展開も行いました。2019年7月31日（水）にアプリのサービスを終了して以降も、IPとして様々な展開を続けてきました。

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/

◆公式X：https://x.com/bgirl_colopl

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者： 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト： https://colopl.co.jp/

公式X： https://x.com/colopl_pr

公式Facebook： https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin： https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。