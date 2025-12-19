ゲームエイトとGLOE、ゲーム外部決済・販売領域における協業に向けた基本合意を締結

GLOE株式会社

株式会社ゲームエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：沢村 俊介、以下「ゲームエイト」）と、GLOE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：谷田 優也、古澤 明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」）は、Steamダウンロードキーおよびモバイルゲーム内アイテムの外部決済・販売領域における協業に向けた基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

本協業は、新規・既存タイトル、国内外問わず、ゲームエイトが有する外部決済プラットフォームおよび集客基盤と、GLOEが有するゲームタイトルやプレイヤーへの深い理解を生かしたマーケティング支援や関連プロダクトを掛け合わせることで、ゲーム会社が幅広い選択肢をもち柔軟に検討・選択できる環境づくりを目指してまいります。

協業の背景

近年、ゲーム市場においては、プラットフォーム依存からの脱却や収益構造の多様化を目的として、外部決済や新たな販売チャネルへの関心が高まっています。一方で、外部決済の導入には、システム面だけでなく、集客・販促・運用まで見据えた総合的な設計が求められ、個別事業者のみで対応することは容易ではありません。

ゲームエイトは、国内最大級のゲーム攻略メディアを基盤とした集客力と、外部決済プラットフォーム「Game8 Store」を通じて、ゲーム内アイテムおよびデジタル商品の販売支援を行ってまいりました。

GLOEは、ゲーム・eスポーツ領域において、多種多様なゲームを愛する社員によるゲームタイトルやゲームプレイヤーへの深い共感と理解を前提に、タイトルの特性や成長フェーズに応じたマーケティング戦略を起点としたイベントやプロモーション施策の企画・実行、営業支援などを通じて、多くのタイトルの成長を支援してまいりました。

両社は、それぞれの強みを掛け合わせることで、単なる外部決済の導入に留まることなく、より多くのゲームタイトルや国内外のゲームパブリッシャーにとって実効性のある販売・成長支援を実現できると考え、本合意に至りました。

協業によって提供される価値

本協業では、ゲームエイトとGLOEがそれぞれの強みを生かし、以下の支援を行います。

コメント

株式会社ゲームエイト 代表取締役 沢村 俊介

- 外部決済導入の検討・設計支援新規・既存タイトル、国内外問わず、タイトル特性や運営・販売方針に応じて外部決済の活用方針を設計します。- 販売・集客を見据えた導線設計ゲームエイトの攻略メディアや販売基盤を活用し、外部決済と連動した販売導線を設計します。ゲームタイトルの世界観や運営・販売方針に加え、ゲームプレイヤーの体験や熱量を大切にしながら、ゲームプレイへの没入感を損うことなく、期待感や高揚感を生み出す導線づくりを目指します。- プロモーション・販売施策の実行支援マーケティング施策を起点に、インフルエンサー施策、キャンペーン、イベントなどを通じた販売支援を行います。

ゲーム業界を取り巻くプラットフォーム環境が大きく変化し、外部決済を含む自由度の高い販売手法が可能となったことは、業界全体にとって大きな転換点です。この変革期において、私たちはアプリ外からの新たな集客導線の確立が不可欠であると考えています。Game8のメディア基盤とGLOE社のプロモーション力を融合させることで、パブリッシャー様の収益構造の多様化を支援するとともに、ユーザーの関心が高まった瞬間に、インフルエンサーや各種プロモーションの接点から購入へと確実に送客できる導線を共同で構築し、ユーザーがより自然な形でデジタルコンテンツと出会える環境を提供します。両社のシナジーにより、変化し続ける市場環境に即した新しいゲームエコシステムの構築に尽力してまいります。

GLOE株式会社 代表取締役 谷田優也

この度のゲームエイト社との本協業は大変心強く、また大きな期待を寄せています。外部決済は、グローバルに事業を展開するゲーム企業にとって収益機会とユーザー体験の双方を高める重要な基盤であり、その価値は世界中でますます高まっています。ゲームエイト社が持つペイメント領域の強みと、当社が培ってきた海外ゲームパブリッシャーの日本進出支援の知見を掛け合わせることで、より良い価値提供が可能になると考えています。さらに、GLOEと日頃から関わりがある方をはじめとした、一人でも多くのストリーマーが心からゲームを面白がっている姿こそが、ユーザーにとって最も自然で強い購買動機になることを私たちは理解しています。そうした体験価値と決済基盤を一体で届けることで、ゲームパブリッシャーの成長を支援していきます。

今後の展開

本合意を起点として、両社は複数のゲームタイトルを対象としたトライアルを順次実施し、外部決済導入および販売促進の有効性を検証してまいります。トライアルの結果を踏まえ、今後の協業の枠組みや具体的な展開について検討し、持続的な成長を支える仕組みの構築を目指してまいります。

会社概要

GLOE株式会社

GLOEは、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出を行ってまいりました。2021年2月にウェルプレイドとライゼストが合併。2023年5月に、ビジョンを「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」に、ミッションを「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」に変更。2024年2月にウェルプレイド・ライゼストからGLOEに商号を変更いたしました。ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

社名：GLOE株式会社

URL：https://gloe.jp

所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15F

設立：2015年11月19日

代表取締役：谷田優也 古澤明仁

事業内容：ゲーム・eスポーツに関する企画・制作、大会運営、プロデュース、コンサルティング、プロモーション、施設運営など

株式会社ゲームエイト

「ゲームをもっと楽しくする、ゲームを通じて"楽しい"を共有する」という理念の元、2014年に創業。ゲーム総合情報サイトとして国内トップクラスの月間最大5億PV、4,200万UUの実績を持ち、ゲーム総合情報サイト以外にもインフルエンサーを活用したIP事業、グループ会社を通じたエンタメ向け総合決済サービス事業の他、デジタルを通じてゲーム業界を活性化するための諸事業を展開しています。

社名：株式会社ゲームエイト

URL：https://game8.co.jp/

所在地：東京都渋谷区東1-32-12渋谷プロパティタワー7F

設立2014年8月1日

代表取締役：沢村俊介

事業内容：インターネットメディアの運営