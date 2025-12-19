湘南茅ヶ崎に店舗型メディア「365 DAYS CHIGASAKI」が誕生。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337501&id=bodyimage1】
茅ヶ崎駅の駅前に、店舗型メディア「365 DAYS CHIGASAKI」が新しくオープンした。
オープン直前、駅前に突如現れたのは「365」とだけ書かれた大きな看板。
街を行き交う人や、近くのお店の人たちからは、
「何ができるの？」
「お店なの？」
「365ってどういう意味？」
そんな声が自然と飛び交った。
同時に立ち上がったインスタグラムでは、「365」という言葉を繰り返す投稿が次々と発信され、大人から子どもまで、老若男女さまざまな人たちが「365」を口にする。
不思議と気になる存在として、何かが始まる予感をまとった違和感が駅前に生まれ、話題は広がっていった。
そして2025年12月6日、その正体が明らかになる。
「365 DAYS CHIGASAKI」は、茅ヶ崎の「街・人・モノ」を紹介する店舗型メディアだ。
茅ヶ崎を中心とした湘南エリアの魅力的なお店やスポットといった「街」を紹介し、アートギャラリーとして作り手や表現者という「人」を伝え、さらに新しいカルチャーやトレンドとしての「モノ」を、駅前というリアルな場所から発信していく。
その第一弾として開催されるのが、茅ヶ崎を代表するアーティスト・Ryu Ambeさんによるアートギャラリー。
街をアートで表現し続けてきたRyu Ambeさんが描く「茅ヶ崎の街」をテーマにした作品の展示・販売が行われる。期間は12月6日から12月25日までの約3週間。
また同時開催として、2名のアーティストによるギャラリー展示・販売も実施。
湘南を拠点に活動する水彩画家・ETSUKO TAGUCHIさんの作品展示と、スケートボードの廃材から新たな価値を生み出すアートプロジェクト・Re:boardさんの作品展示が並ぶ。
さらに2026年1月以降には、「街」を紹介する新コンテンツ「ハコニワ」がスタート予定。
365 DAYS CHIGASAKIの店内に、実在する茅ヶ崎の店舗を箱庭のようなミニチュアで再現し、街の魅力を新しい視点で伝えていくという。
茅ヶ崎の日常とカルチャーを、365日切り取って発信する新しい拠点「365 DAYS CHIGASAKI」。
今後の展開については、続報を公式HPでチェックしてほしい。
https://chigasaki.365d.jp/
===
「365 DAYS CHIGASAKI」
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-2-2
営業時間：11:00～17:00
休業日：毎週水曜・木曜、年末年始休業
※12/24・25は特別営業を予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337501&id=bodyimage2】
配信元企業：365 DAYS CHIGASAKI
茅ヶ崎駅の駅前に、店舗型メディア「365 DAYS CHIGASAKI」が新しくオープンした。
オープン直前、駅前に突如現れたのは「365」とだけ書かれた大きな看板。
街を行き交う人や、近くのお店の人たちからは、
「何ができるの？」
「お店なの？」
「365ってどういう意味？」
そんな声が自然と飛び交った。
同時に立ち上がったインスタグラムでは、「365」という言葉を繰り返す投稿が次々と発信され、大人から子どもまで、老若男女さまざまな人たちが「365」を口にする。
不思議と気になる存在として、何かが始まる予感をまとった違和感が駅前に生まれ、話題は広がっていった。
そして2025年12月6日、その正体が明らかになる。
「365 DAYS CHIGASAKI」は、茅ヶ崎の「街・人・モノ」を紹介する店舗型メディアだ。
茅ヶ崎を中心とした湘南エリアの魅力的なお店やスポットといった「街」を紹介し、アートギャラリーとして作り手や表現者という「人」を伝え、さらに新しいカルチャーやトレンドとしての「モノ」を、駅前というリアルな場所から発信していく。
その第一弾として開催されるのが、茅ヶ崎を代表するアーティスト・Ryu Ambeさんによるアートギャラリー。
街をアートで表現し続けてきたRyu Ambeさんが描く「茅ヶ崎の街」をテーマにした作品の展示・販売が行われる。期間は12月6日から12月25日までの約3週間。
また同時開催として、2名のアーティストによるギャラリー展示・販売も実施。
湘南を拠点に活動する水彩画家・ETSUKO TAGUCHIさんの作品展示と、スケートボードの廃材から新たな価値を生み出すアートプロジェクト・Re:boardさんの作品展示が並ぶ。
さらに2026年1月以降には、「街」を紹介する新コンテンツ「ハコニワ」がスタート予定。
365 DAYS CHIGASAKIの店内に、実在する茅ヶ崎の店舗を箱庭のようなミニチュアで再現し、街の魅力を新しい視点で伝えていくという。
茅ヶ崎の日常とカルチャーを、365日切り取って発信する新しい拠点「365 DAYS CHIGASAKI」。
今後の展開については、続報を公式HPでチェックしてほしい。
https://chigasaki.365d.jp/
===
「365 DAYS CHIGASAKI」
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-2-2
営業時間：11:00～17:00
休業日：毎週水曜・木曜、年末年始休業
※12/24・25は特別営業を予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337501&id=bodyimage2】
配信元企業：365 DAYS CHIGASAKI
プレスリリース詳細へ