『城とドラゴン』でSP討伐イベント「2025年オールスターズ」を12月19日（金） メンテナンス後より開催！2025年の新キャラクター達が勢ぞろい！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、SP討伐イベント「2025年オールスターズ」を2025年12月19日（金）より開催いたします。
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
12月19日（金）メンテナンス後より、2025年の新キャラ達が登場するSP討伐イベント「2025年オールスターズ」を開催。ステージをクリアすると「ホワイトX’masアバたまチケット」最大5枚などを獲得することができます。また、当日のメンテナンス後からはスケルトンのウラワザとチビピクのアビリティを実装！さらに大天狗のLv40解放も実装いたします！それに関連し、すくすく育成キャンペーンやトロPチャージ増量キャンペーン、キャラタマゴのCP半額特別販売も実施します。年末年始も『城とドラゴン』をお楽しみください！
SP討伐イベント「2025年オールスターズ」開催！
2025年に登場したキャラがバトルに登場！「バトル」の「ひとりで」のみで開催されます。敵の城を落城させるとステージクリアとなり、「ホワイトX’masアバたまチケット」最大5枚などを獲得できます。なお今回のSP討伐は、1日5回まで挑戦できます。
※挑戦できる回数は毎日4:00にリセットされます
【開催期間】2025年12月19日（金）メンテナンス後 ～ 12月31日（水）18:59
■ステージ解放スケジュール
12月19日（金）：ステージ1、2
12月20日（土）：ステージ3、4
12月21日（日）：ステージ5、6
12月22日（月）：ステージ7、8
12月23日（火）：ステージ9、10
12月24日（水）：ステージ11、12
スケルトンのウラワザ「キョダイホネ」が実装！
12月19日（金）メンテナンス後より、スケルトンのウラワザ「キョダイホネ」が新たに実装されます。バトルで使用すると、スケルトンを大砲に入れて発射！着地範囲の敵単体にダメージを与えます。ぜひURAWAZA交換で獲得して使ってみましょう。
※URAWAZA交換を解放するためには、リーグのランクが一度でもゴールドIII以上になる必要があります
※各ウラワザの獲得には、該当するキャラのふ化が必要です
スケルトン・チビピク・大天狗の「すくすくキャラ育成キャンペーン」を開催
スケルトンのウラワザ実装と同時に、チビピクのアビリティや大天狗のLv40解放を実装！それに伴い、対象キャラの「すくすく育成キャンペーン」や「トロPチャージ増量キャンペーン」、「キャラタマゴCP半額販売」が期間限定で実施されます。
【開催期間】2025年12月19日（金）メンテナンス後 ～ 12月25日（木）23:59
◎すくすく育成キャンペーン
「研究所」にて、スケルトン・チビピク・大天狗の「武具開発」と「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。
■キャンペーン中の効果
・研究所で武具開発必要アイテムが半減、時間が5分の1
・研究所でスキル研究必要アイテムが半減、時間が5分の1
※ガチスキルは対象外です
◎トロPチャージ増量キャンペーン
スケルトン・チビピク・大天狗の全トロフィー獲得までに必要になる全トロフィーのトロPチャージ量が1.2倍になります。
