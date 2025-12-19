先端投資が成長を加速──CAGR 11.9％で拡大するALD装置市場の将来展望
原子層堆積装置（ALD）は、熱式またはエネルギー増強型 ALD に用いられる多機能な研究用堆積ツールである。原子層堆積（ALD）は、気相化学プロセスの順次的な適用に基づく薄膜堆積技術であり、化学気相堆積のサブカテゴリーに属する。ほとんどの ALD 反応は、「前駆体」（別名「反応物」）と呼ばれる二種類の化学物質を使用する。これらの前駆体は、順次的かつ自己限定的な方式で材料表面と一つずつ反応する。薄膜は、異なる前駆体への反復的な暴露を通じて緩やかに堆積する。ALD は半導体デバイス製造の鍵となるプロセスであり、ナノ材料合成のツールセットの一部でもある。
業界発展の特徴：高精度・高成長を支える技術革新
原子層堆積装置の市場は技術革新によって特徴付けられる。ナノ構造の微細化が進む半導体産業において、ALDは膜厚制御、材料多様性、低欠陥形成の面で他技術を凌駕する。その結果、製造プロセスの高度化やエネルギー効率化への貢献が大きく、装置の高精度化・高速化・省スペース化が急務となっている。加えて、ディスプレイやメモリ、パワーデバイス市場の拡大がALD装置の需要を押し上げる要因である。産業チェーン全体では、半導体製造装置メーカー、材料供給業者、システムインテグレーターが連携するエコシステムが形成され、グローバル規模での競争と協業が進むことで、市場は技術駆動型かつ高成長な特徴を持つ産業として確立されている。
市場規模の現状：急拡大するグローバル市場
LP Informationの最新調査レポート「世界原子層堆積装置（ALD）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/55266/atomic-layer-deposition-equipment--ald）によると、グローバル原子層堆積装置（ALD）市場は2025年から2031年までの予測期間中、年平均成長率（CAGR）11.9%で拡大すると予測され、2031年には市場規模が91.91億米ドルに達する見込みである。市場成長は半導体微細化やメモリ、ディスプレイ産業の高度化に直結しており、先端ロジック・NANDフラッシュ・OLEDパネル向け装置の需要が牽引する。地域別では、米国、日本、韓国、中国、台湾が主要需要地域であり、各国の先端半導体投資政策や企業の製造能力拡張計画が市場成長の原動力となる。特に中国と台湾のメモリおよびディスプレイ生産増加が世界市場の拡大に大きく寄与すると見られる。
図. 原子層堆積装置（ALD）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337477&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337477&id=bodyimage2】
図. 世界の原子層堆積装置（ALD）市場におけるトップ26企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：市場をリードするトップ企業群
原子層堆積装置のグローバル市場はトップ企業が支配しており、ASM International、Tokyo Electron、Lam Research、Ideal Deposition、Applied Materials、NAURA、Jusung Engineering、IDEAL SEMICONDUCTOR EQUIPMENT （SHANGHAI） CO., LTD、Qingdao Sifang SRI Intellectual Technology Co., Ltd.、Eugenusなどが主要プレイヤーである。2024年にはこれら上位10社が売上ベースで約81.0%の市場シェアを占め、競争は高度に集中している。各社は高精度ALD装置の開発や生産効率向上、材料多様性への対応を進めることで差別化を図っており、技術優位性と量産能力の両立が競争力の鍵となる。特にASM InternationalやTokyo Electronは、先端ロジック向け装置分野で世界市場を牽引し、Lam Researchはメモリ向けALDソリューションで高シェアを維持する。
