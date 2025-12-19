燕三条の職人技を贈る｜純チタン製二重タンブラー「涼-りょう-」名入れ対応ギフト
世界的にも評価の高い金属加工の産地・燕三条で丁寧に仕上げられた、純チタン製二重タンブラー「涼-りょう-」。軽量で耐久性に優れ、金属臭がしにくい純チタン素材を使用しているため、ビールや日本酒、コーヒーなど飲み物本来の風味を損なわずに楽しめます。
二重構造により保冷・保温性にも優れ、冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かさをキープ。結露しにくく、デスクワークや食卓でも快適に使用できます。容量は日常使いにちょうど良い270ml。やわらかなピンクカラーは上品で、女性への贈り物にもおすすめです。
また、名入れ対応のため、誕生日や記念日、母の日、結婚祝いなどのギフトシーンにも最適。燕三条の職人技と実用性を兼ね備えたチタンタンブラーは、長く愛用できる特別な一品として高い満足感を提供します。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー 涼-りょう- 小（ピンク） 270ml～名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-horie-079/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337463&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
二重構造により保冷・保温性にも優れ、冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かさをキープ。結露しにくく、デスクワークや食卓でも快適に使用できます。容量は日常使いにちょうど良い270ml。やわらかなピンクカラーは上品で、女性への贈り物にもおすすめです。
また、名入れ対応のため、誕生日や記念日、母の日、結婚祝いなどのギフトシーンにも最適。燕三条の職人技と実用性を兼ね備えたチタンタンブラーは、長く愛用できる特別な一品として高い満足感を提供します。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー 涼-りょう- 小（ピンク） 270ml～名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-horie-079/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337463&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ