¡ÖGOHAN¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1²ó²ñ¹ç¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÊÆ¡¦ÊÆ²Ã¹©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢Í¢½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¼ÔÅù¤ÈÍ¢½ÐÀïÎ¬¤òµÄÏÀ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ ¡ÖGOHAN¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÂè1²ó²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡¢¡Ö³°¿©¡×¡¢¡ÖÃæ¿©¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¡×Åù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Ë¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
1.³µÍ×
ÊÆ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»ºÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¢½Ð¤äÊÆÊ´¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤Î³«Âó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÊÆ¤Î¼ûÍ×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Í¢½Ð¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àî¾å¤«¤é³¤³°¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤ò´Þ¤á¤¿Àî²¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤¿¼èÁÈ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Í¢½Ð¤Ë°ÕÍßÅª¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖGOHAN¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÀßÃÖ¡¢»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
2.³«ºÅÆü»þµÚ¤Ó¾ì½ê
¡Ê1¡ËÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î23Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é
¡Ê2¡Ë¾ì½ê¡§´±Ì±¶¦ÁÏHUB
¡Ê3¡Ë½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-1-3 °ëÂ¼¥Ó¥ë3³¬
¡Ê4¡Ë½ÐÀÊ¼Ô
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê
¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½
¡¦ÆüËÜ¿©ÉÊ³¤³°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¥³¥á
¡¦¥³¥á´ØÏ¢¿©ÉÊÍ¢½ÐÂ¥¿Ê¶¨µÄ
¡¦²ñÍ¢½Ð´Ø·¸»ö¶È¼ÔÅù 14¼Ò¡¦ÃÄÂÎ
3.µÄ»öÆâÍÆ
¡Ê1¡Ë´Ø·¸µ¡´ØÅù¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ
¡Ê2¡Ë°Õ¸«¸ò´¹
4.ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡¦ËÜ²ñ¹ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¤ß¼èºàµÚ¤Ó¥«¥á¥é»£±Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢12·î22Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë17»þ¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¡¢¼õÉÕ¤Çµ¼Ô¾ÚÅù¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃÎ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£