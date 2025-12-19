円普通預金金利改定のお知らせ

平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。

2026年2月2日（月）に、円普通預金金利を下記のとおり改定いたします。

記





※上記金利は年利・税引前の表示です。(個人のお客さまの税引後の利率は、20.315% (国税15.315% [復興特別所得税を含む] 、地方税5%) の源泉徴収税率で計算します。法人のお客さまは総合課税 (非課税法人の場合は非課税) です。マル優 (少額貯蓄非課税制度) はご利用いただけません。)

※金利は金融情勢等に応じて変更する場合があります。

※現在の金利一覧は、大和ネクスト銀行ウェブサイトをご参照ください。

※円普通預金の詳細は「円普通預金の商品概要説明書」をご確認ください。

●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

