全国大会（National Games）のバックボーン：「GACの強み」で香港・マカオの成功を牽引

香港およびマカオ、2025年12月19日 /PRNewswire/ -- 12月15日、第15回全国大会（National Games）、第12回全国パラリンピック大会（National Paralympic Games）、第9回全国スペシャル・オリンピックス大会（National Special Olympic Games）が成功裏に閉幕しました。広東・香港・マカオ大湾区（粤港澳大湾区）における製造および技術革新のリーディング企業であるGACは、大会の唯一の公式自動車パートナーとして、広東省、香港、マカオで開催された各競技に対し、包括的かつ高品質な車両サポートを提供しました。





香港およびマカオ開催分の右ハンドル仕様に対応するため、GACは特別にグローバル・カスタマイズ・モデルを提供しました。その内訳は、知能型新エネルギーMPV「E9 PHEV」185台と高級知能型電気SUV「HYPTEC HT」180台を含む、計365台の大会専用車両です。さらに、パラリンピックおよびスペシャル・オリンピックスの参加者に特別なサポートを提供するため、GACは車椅子対応車両「E9 PHEV」を導入しました。「世界初の着脱式高級電動バリアフリー・シート」を装備し、バリアフリー移動のニーズを完全に満たしています。

大会期間中、香港およびマカオ大会の組織委員会およびサービス・サポート・チームは、GACが提供した車両を高く評価しました。全国運動会香港地区事務処長のYEUNG Tak Keung氏は、「高い評価を誇るGAC車両がイベントの接遇および輸送サービスの質を大幅に向上させる」と述べ、「これらの新エネルギー・モデルは香港における低炭素イベントの開催にも心強い支援を提供してくれている」と語りました。チーム・メンバーのEricは、E9 PHEVに搭載されたサスペンション・システムがきわめて快適な乗り心地を実現し、高低差の大きい香港やマカオの狭い道路に最適だと述べました。別のメンバーであるDerekも次のように称賛しています。「HYPTEC HTのモーター性能と総合的なハンドリング応答性は、まさに卓越したものです。」

広東・香港・マカオ大湾区内の十数か所を超える会場をカバーし、24時間高強度で運営されるイベントの複雑な輸送ニーズに対応するため、GACは「GAC全国運動会インテリジェント・モビリティ・サポート・センター（GAC National Games Intelligent Mobility Support Center）」を設立しました。年中無休のフルサイクル運用と緊急対応メカニズムを備えた同センターは、イベントの全期間を通じて「エラー・ゼロ、故障ゼロ、不安ゼロ（zero errors, zero failures, and zero worries）」のサービス・サポートを実現しました。

香港およびマカオを視野に入れ、GACは「現地に根ざし、現地のために、現地に融合し、現地に奉仕し、現地に貢献する（In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally）」という理念を堅持し、両地域のユーザーにとって高い品質、技術、信頼性を届けるパートナーとなることを目指します。

