国際的な知見共有や案件情報の可視化、海外アドバイザリーとの実務的な対話を実施。グローウィン・パートナーズ「第44回 M&A Worldwide Convention 2025年秋」日本初開催

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティンググループ（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）のグループ会社であるグローウィン・パートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：佐野 哲哉）は、2025年11月19日（水）～21日（金）に「第44回 M&A Worldwide Convention 2025年秋」のコンベンションを東京で初開催いたしました。

１．M&A Worldwideについて

M&A Worldwide（MAWW）は、世界34か国・36ファームが加盟する国際的なM&Aアドバイザリー・ファームのネットワークであり、グローウィン・パートナーズも加盟しております。MAWWのコンベンションは年2回開催されており、2025年春はイタリア・ミラノで開催されました。日本での開催は今回が初めてであり、アジア地域における存在感を示す機会となりました。世界各国の専門家が日本に集い、国際協働の深化やM&A・投資に関する知見を共有する場として、大きな意義を持つイベントとなりました。

２．第44回 M&A Worldwide Convention 2025年秋の様子

本コンベンションの開催期間中には、会員による幹部会議およびアジア会議が実施され、組織運営やアジア地域ネットワーク強化に関する議論が活発に交わされました。日本がホスト国を務めたことで、アジアにおける情報発信拠点としての存在感が高まり、国際ネットワークの中での位置付けを強める契機となりました。

「クロスボーダーM&Aにおける日本市場の可能性」をテーマにしたセミナーセッションでは、法務や投資、経営戦略など幅広い分野の専門家が登壇し、日本企業や日本市場を理解する上で参考となる視点が多方面から示されました。企業文化や価値観が企業行動や取引プロセスに与える影響についても言及され、日本の企業文化と現在の市場環境を多角的に整理する内容となり、海外メンバーにとって日本市場への理解を深める貴重な機会となりました。

コンベンションでは、情報共有や連携を深めるためのセッションが複数実施されました。「Speed Meeting」は今回のコンベンションを象徴する取り組みの1つとして実施され、企業と海外アドバイザリーが一対一で対話する機会となり、日本企業が接点を持ちづらい海外の専門家と直接意見交換できる実務的で貴重な場となりました。また、「Commercial Meeting」では、売却・買収案件、資金調達のニーズ、新規事業に関する相談など、MAWWメンバー間で共有されている案件情報が紹介されました。「Industry Groups」の紹介では、業界別に組織された複数のグループの活動状況が共有されました。

3日間にわたるコンベンションを通じ、国際的な知見共有や案件情報の可視化、海外アドバイザリーとの実務的な対話など、多くの実りある学びと交流が生まれました。

グローウィン・パートナーズおよびタナベコンサルティンググループ（TCG）は、今回得られた知見やネットワークを生かし、海外展開支援やクロスボーダーM&Aのサポートの質をさらに高めてまいります。また、日本企業が持つ価値や強みをグローバルな文脈で引き出し、新たな挑戦を後押しするパートナーとして、引き続き多方面で貢献してまいります。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。