業界初？ 天気予報番組との合体放送！タテ型ショートドラマ「はれのしごと」北海道の建設業を舞台にした成長ストーリーを地上波で

写真拡大 (全4枚)

北海道放送株式会社


北道放送株式会社は、北海道の建設業界各社で組織するCIC（建設イノベーション・コンソーシアム)


と連携し、建設という職業の魅力を感じられるタテ型ショートドラマを制作。


テレビでタテ型ドラマを放送するため、通常は横長の天気予報CGを特別にタテ型に改修。


予報をチェックしながらドラマをお楽しみください！



◆ドラマタイトル 「はれのしごと」


◆放送日時 2026年1～3月 毎週金曜 深夜0:43～0:48　「HBC天気予報」内


※初回1/9　　1話75秒×全12話



◆内容 とある建設会社の新人施工管理・陽介は、大志を抱いて建設現場デビューを果たすが、 情熱が空回りしてドジばかり。悪戦苦闘の日々の中で同期、頼れる先輩、強面の作業員、クールな所長など個性豊かな面々と仕事をしていくことで、人や社会のためになる建設業のやりがいを感じていく、臨場感あふれるオシゴト成長ストーリー。




放送時のイメージ





脚本：前田悠希、成瀬大策


監修：CIC（建設イノベーション・コンソーシアム）　　　　協力：札幌市


制作プロダクション：（株）フラッグ　　　　　　　　　　 企画：（株）ピーアールセンター


製作著作：北海道放送（株）



◆ドラマHP https://www.hbc.co.jp/tv/harenoshigoto/
出演者情報やアーカイブもこちらでチェック！








【問い合わせ】　


北海道放送（株）　総合ビジネス局エリアプロデュース部　大桃　　電話：011-232-5865



北海道放送株式会社（HBC）
北海道放送株式会社（HBC）

【配信】
北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部