業界初？ 天気予報番組との合体放送！タテ型ショートドラマ「はれのしごと」北海道の建設業を舞台にした成長ストーリーを地上波で

北海道放送株式会社

北道放送株式会社は、北海道の建設業界各社で組織するCIC（建設イノベーション・コンソーシアム)

と連携し、建設という職業の魅力を感じられるタテ型ショートドラマを制作。

テレビでタテ型ドラマを放送するため、通常は横長の天気予報CGを特別にタテ型に改修。

予報をチェックしながらドラマをお楽しみください！

◆ドラマタイトル 「はれのしごと」

◆放送日時 2026年1～3月 毎週金曜 深夜0:43～0:48 「HBC天気予報」内

※初回1/9 1話75秒×全12話

◆内容 とある建設会社の新人施工管理・陽介は、大志を抱いて建設現場デビューを果たすが、 情熱が空回りしてドジばかり。悪戦苦闘の日々の中で同期、頼れる先輩、強面の作業員、クールな所長など個性豊かな面々と仕事をしていくことで、人や社会のためになる建設業のやりがいを感じていく、臨場感あふれるオシゴト成長ストーリー。

放送時のイメージ

脚本：前田悠希、成瀬大策

監修：CIC（建設イノベーション・コンソーシアム） 協力：札幌市

制作プロダクション：（株）フラッグ 企画：（株）ピーアールセンター

製作著作：北海道放送（株）

◆ドラマHP https://www.hbc.co.jp/tv/harenoshigoto/

出演者情報やアーカイブもこちらでチェック！

【問い合わせ】

北海道放送（株） 総合ビジネス局エリアプロデュース部 大桃 電話：011-232-5865

北海道放送株式会社（HBC）

【配信】

北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部