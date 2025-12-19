【ホテルニューグランド】横浜の煌めく夜景とともに大切な“推し”の記念日を祝う宿泊プラン「推し活カラフルステイ」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年1月5日（月）よりご利用いただける、プライベートな空間で大切な“推し”の記念日や誕生日をお祝いすることができるプラン「推し活カラフルステイ」を販売開始します。

ホテルニューグランド 大切な“推し”の記念日を祝う宿泊プラン「推し活カラフルステイ」

好きなアイドルやアーティスト、キャラクターなどを応援する、幅広い世代に人気の“推し活”を、日本新三大夜景都市に選出された横浜の美しい夜景とともにお楽しみいただける宿泊プランです。ルームサービスでお届けする韓国流の誕生日ケーキ「センイルケーキ」と「モクテル」は、合計9色（赤・青・黄・緑・ピンク・オレンジ・紫・白・黒）からご自由にお選びいただけます。お部屋は、昼は横浜港の青い海と空、日没の美しいマジックアワーや宝石のように煌めく夜景など、刻々と変化する“横浜時間”をご堪能いただけるタワー館のお部屋をご用意しました。横浜を彩る美しい景色とともに、非日常を存分に満喫することができる推し色に浸るひとときを、どうぞごゆっくりと心ゆくままお過ごしください。

利用期限 2026年1月5日（月）より ※月～木曜日限定のプランとなります

宿泊料金 1名様1室お1人様料金（朝食付き） \38,700～（税サ込）

2名様1室お1人様料金（朝食付き） \22,500～（税サ込）

3名様1室お1人様料金（朝食付き） \19,000～（税サ込）

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/pickup/stay.html

お問合せ 宿泊予約 045-681-1841（代表）9：00～19：00

詳細

■チェックイン 14：00／ チェックアウト 11：00

■プラン特典

9色から選べるセンイルケーキ（バタークリームケーキ／5号） 1室につき1台

9色から選べるモクテル お一人様につき1杯

※赤・青・黄・緑・ピンク・オレンジ・紫・白・黒よりお選びいただけます。

9色から選べるセンイルケーキ（バタークリームケーキ／5号） 1室につき1台9色から選べるモクテル お一人様につき1杯

■ご朝食は以下よりお選びいただけます。

タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）／本館5階たん熊（和食）／ルームサービス（洋食）

■窓に広がる“横浜時間”をご堪能いただける多彩なお部屋タイプよりお選びいただけます。

タワー館グランドクラブフロア ツイン／ダブル

タワー館スーペリアフロア ベイフロント ハリウッドツイン／コーナーダブル

タワー館スーペリアフロア ベイサイド ツイン/ダブル

ホテルニューグランド

タワー館グランドクラブフロア ツインタワー館 スーペリアフロア ベイフロントコーナーダブルタワー館スーペリアフロア ベイサイド ツイン

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_