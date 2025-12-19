連日大盛況！松坂屋上野店一番人気の北海道グルメ催事の後半戦「年末特別企画 北海道物産展」後半

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「年末特別企画 北海道物産展」

松坂屋上野店では１２／１２（金）～１２／３０（火）、一番人気の催事「年末特別企画 北海道物産展」を開催中。１２／２２（月）からは一部出店店舗が入れ替わり、催事後半戦がスタートいたします！旅費なしで現地でしか食べられない北海道グルメを楽しめる点が魅力のイートインでは、過去３回出店し大人気だった札幌のラーメン店〈麺 鍾馗〉の本店のみで提供される一番人気商品が初登場！さらに濃厚なジャージー牛乳を使用したソフトクリームや函館の定番みやげ「はこだて雪んこ」も初登場するなど、後半戦も“必食！北海道グルメ”が目白押しです。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251212_hokkaidobussanten.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251212_hokkaidobussanten.html)

【イートイン】札幌でしか食べられない人気ラーメン＆贅沢握り寿司が登場！

後半：１２／２２（月）→３０（火） ※最終日は１６時終了（ラストオーダーは終了の３０分前まで）

数々のラーメンイベントで受賞している札幌の名店〈麺 鍾馗〉のブレンダーで泡立てた味噌白湯ラーメンと、道外初出品の背脂煮干醤油に注目です！

【イートイン】札幌〈麺 鍾馗〉北海道白い味噌らーめんトリュフ玉子スペシャル（１杯）１，９８０円 ※１２／２２（月）→３０（火） ※最終日は１６時終了

〈麺 鍾馗〉北海道白い味噌らーめんトリュフ玉子スペシャル

【イートイン】札幌〈麺 鍾馗〉背脂煮干醤油（１杯）１，２８０円 ※１２／２２（月）→３０（火） ※最終日は１６時終了

【道外初出品】〈麺 鍾馗〉背脂煮干醤油

年末は豪華に！贅沢握り１３貫と旬の小鉢と小丼のセット。

【イートイン】釧路〈鮨茶寮 四季彩〉招福握り（１食）８，８００円 ※各日３０食限り ※１２／２２（月）→３０（火） ※最終日は１６時終了

〈鮨茶寮 四季彩〉招福握り

初登場の白いスイーツ！

函館の定番みやげが初登場！

函館〈嘉福堂キッチン〉はこだて雪んこプレーン（冷凍・１個）３２４円 ※各日１００個限り ※１２／２２（月）→３０（火）

【上野店初出店】〈嘉福堂キッチン〉はこだて雪んこプレーン

美瑛の濃厚なジャージー牛乳使用！

美瑛〈ファームズ千代田〉ジャージー牛乳ソフトクリーム（１個）５００円 ※１２／２２（月）→３０（火）

【上野店初出店】〈ファームズ千代田〉ジャージー牛乳ソフトクリーム

札幌〈ＡＧＲＥＥＴＳ〉おさつマロ（４個入）１，７９２円

【関東初出品】〈ＡＧＲＥＥＴＳ〉おさつマロ

お買い得な訳ありカニで年末を豪華に！

北見〈網走水産〉ボイルたらばガニ脚（ボイル冷凍・８００ｇ）９，５００円

〈網走水産〉ボイルたらばガニ脚

北見〈網走水産〉訳ありずわいガニ脚（ボイル冷凍・１ｋｇ）３，９８０円

〈網走水産〉訳ありずわいガニ脚

年末は“食べ比べ”弁当で豪華に！

札幌〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当（１食）２，９７０円 ※各日５０食限り

〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当

余市〈うに専門店 世壱屋〉ムラサキうに・バフンうに食べ比べ弁当（１食）４，３２０円 ※各日３０食限り

〈うに専門店 世壱屋〉ムラサキうに・バフンうに食べ比べ弁当

札幌〈汐音〉豪快蟹づくし弁当（１食）４，３２０円 ※各日５０食限り

〈汐音〉豪快蟹づくし弁当

※数に限りがございます。

※価格は全て税込です。