【ホテルインターゲート東京 京橋】「歌舞伎文字を習う！縁起ハガキづくり体験」開催　開催時期：2026年1月10日（土）15:00～18:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート東京 京橋（東京都中央区、支配人：近藤 勇人）では、新年のご挨拶やお祝い事に最適な、華やかな筆文字を体験することができる「歌舞伎文字を習う！縁起ハガキづくり体験」を2026年1月10日（土）に開催いたします。

歌舞伎文字とは歌舞伎の興行の成功と満員を願うために18世紀に生まれ、看板などの宣伝物に使われた江戸文字のひとつです。太く丸く内側に跳ね入る独特の筆使いには、「お客様を内へ招き入れる」という縁起と威勢のいい江戸の感性が込められています。

今回開催する「歌舞伎文字を習う！縁起ハガキづくり体験」は、新年にぴったりなおめでたい歌舞伎文字に親しみ、縁起ハガキとしてお持ち帰りいただける特別な体験です。約30分のライトコースや、基礎の筆遣いから練習する約60分のしっかりコースなど、ご希望に応じてお選びいただくことができ、筆文字が初めてという方でも安心してご参加いただけるよう、講師が丁寧に手ほどきいたします。

筆文字の奥深さに触れ、ご自身の手で「粋」を表現する達成感も味わえるワークショップです。ぜひこの機会に、江戸時代から受け継がれている伝統を楽しむ、心豊かな時間をお過ごしください。

ホテルインターゲート東京 京橋では、当社のブランドステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する価値体験型ホテルとして、日本の伝統や文化を体験できるサービスを提供しております。

「歌舞伎文字を習う！縁起ハガキづくり体験」 概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/recommendation/20043.html

開催日時：2026年1月10日（土）15:00～18:00

開催場所：ホテルインターゲート東京 京橋 2Fインターゲートラウンジ

料金：

（１）歌舞伎文字体験 ライトコース 2,000円（税込）

所要時間：約30分

歌舞伎文字の基本的な知識を学んだ後、お手本に沿って文字の練習を行います。仕上げとして、お土産となる縁起ハガキづくりに挑戦。短時間で、江戸の粋な筆文字の魅力を凝縮してご体験いただけます。

（２）歌舞伎文字体験 しっかりコース 3,000円（税込）

所要時間：約60分

歌舞伎文字の概要を学んだ後、横棒・縦棒の基礎から丁寧に筆遣いを練習いたします。その後、お手本を見ながら文字の練習を行い、縁起ハガキをお作りいただけます。じっくり時間をかけて文字と向き合えるコースです。

※お子さまが体験できるコースもございます。

※オプション：ミニ色紙（約136mm × 120mm） 1枚100円

体験方法：予約不要。直接インターゲートラウンジまでお越しください。（外来のお客様もご参加いただけます）

お問い合わせ：03-5524-2929

※料金には材料費・講師料・サービス料が含まれます。

※当日の状況によりご案内までにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

講師：歌舞伎文字勘亭流 川田真壽（かわた しんじゅ）氏

1997年伏木壽亭氏に師事。2003年中伝（真壽）授与。

江戸時代にはじまった"歌舞伎"とともにある"歌舞伎文字勘亭流"の魅力を伝えるべく、国内外でワークショップや展示を展開中。その他、歌舞伎座土産物や看板などの筆耕等、伝統の灯を消さぬよう、細く長く多岐にわたり草の根活動中。

インターゲートホテルズ イベントカレンダー

URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 /京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026 年夏開業予定） / 松島プロジェクト（2026 年夏開業予定） / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート 72 /佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

ホテルインターゲート東京 京橋

東京メトロ銀座線京橋駅・都営地下鉄浅草線宝町駅より徒歩1分の好立地。世界的にも認知度が高い、東京の伝統工芸である「江戸切子」をデザインモチーフとしています。東京という最先端の都市の中心地である京橋を表現するため、金物などの素材やビビッドな色彩を用いることで、伝統的な味わいを取り入れつつも、現代的な雰囲気を感じさせる空間にアレンジ。客室の壁に切子のグラフィック柄を取り入れ、ホテル全体でモチーフのつながりを表現しています。

※ホテルインターゲート東京 京橋は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称： ホテルインターゲート東京 京橋

所在地： 東京都中央区京橋3-7-8

TEL： 03-5524-2929

開業： 2018年4月1日

構造： 地上17階

客室数： 200室

URL： https://intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/

Facebook：https://www.facebook.com/tokyo.intergate/

X: https://twitter.com/intergate_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_tokyo/