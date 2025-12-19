阿蘇くまもと空港に多言語対応 「OHDr.メディカルサポートステーション」を設置

株式会社ジョーズコーポレーション

■概要

株式会社ジョーズコーポレーション（代表取締役社長：直井千恵）は、熊本国際空港株式会社（代表取締役社長：山川秀明）が運営する阿蘇くまもと空港（ 以下、熊本空港）において、オンライン技術を活用した多言語対応型「OHDr.メディカルサポートステーション」を開設いたします。

本取り組みは、増加する訪日外国人旅行者や従業員を含む空港利用者への医療対応と、地域空港における医療アクセス向上を目的としたものです。国内外の空港利用者が、熊本空港で安心して医療相談を受けられる環境を整備します。

オンライン技術を活用することで、空港での一時的な相談にとどまらず、旅行中・滞在中の健康サポートまで継続的に提供します。地域医療とインバウンド支援を両立させる新たなモデルを、熊本から全国・海外へ発信してまいります。

■背景と目的

熊本空港は、九州の中央にある空の玄関口として、国内外渡航者の数が増加している空港です。こうした状況を踏まえ、地方空港の医療体制の支援を目指し、本ステーションを設置することといたしました。

空港を基点とした新たな医療サポートモデルにより、国際交流の促進と空港医療の充実を同時に進めてまいります。

■開始日

サービス開始日は、2026年1月7日予定です。

■特徴

主なサービス内容は以下の通りです。

- 体調不良の際に医師とのオンラインによる遠隔医療相談（日本語・英語・中国語対応）- 医療機関の受診が必要な場合、医療機関の選定・提案またはオンライン診療の案内（※有料）- 空港を離れた後のオンラインアフターフォロー（チャット対応 ※無料、オンライン診療受診者のみ）

■費用

- 医師による遠隔医療相談：無料- 医療機関の紹介：無料

※「OHDr.メディカルサポートステーション」は通常の診療所と異なり、お客さまの健康を支援・サポートするもので、診断・処方等の医学的判断を伴う行為は行いません。（あくまで健康相談の範疇で行われる助言や指導です）

診断・処方等をご希望される場合はOHDr.のオンライン診療サービスまたは医療機関の受診をご案内させていただきます。

■時間・場所

- 実施時間：毎日 11:00～17:00- 実施場所：阿蘇くまもと空港 旅客ターミナルビル 1階 救護室

株式会社ジョーズコーポレーション

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表者：代表取締役社長 徐 立恒

URL：https://joesmedicalworld.com

熊本国際空港株式会社

所在地：熊本県上益城郡益城町大字小谷1802-2

代表者：代表取締役社長 山川秀明

URL：https://www.kumamoto-airport.co.jp/company/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ジョーズコーポレーション・広報

お問い合わせ Eメール：info@joesmedicalworld.com

OHDr.と は、株式会社ジョーズコーポレーションが 提供する、多言語対応のオンライン医療相談・診療サービスです。

日本語・英語・中国語に対応しており、体調が気になるときや受診先に迷うときでも、スマートフォンやパソコンから気軽にアクセスでき、医師への相談から処方箋発 行、医療機関の紹介まで一つの窓口で完結できる“安心して使えるオンライン医療サービス”です。