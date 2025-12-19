「令和８年干支入場券（午）」の発売について
江ノ島電鉄株式会社
▲表面イメージ
江ノ島電鉄株式会社（神奈川県藤沢市、社長 黒田 聡）では、2026年1月1日（木祝）より、「令和8年干支入場券（午）」を数量限定で発売いたします。新年にふさわしい縁起の良い特製台紙に、令和8年の干支『午』をあしらった硬券入場券をセットしました。さらに、令和8年度にデビュー予定の700形車両の特別デザインも施されています。新年の記念に、ぜひお手に取ってお楽しみください。
▲表面イメージ
「令和８年干支入場券（午）台紙付き３駅セット」の概要
【商品内容】
「B型硬券普通入場券」3枚セット（藤沢駅、江ノ島駅、鎌倉駅）
・入場券サイズ：縦25mm×横57.5mm
・台紙サイズ：縦97mm×横147mm
・有効期間：2026年1月1日（木祝）～2026年1月31日（土）
※上記期間内で1回限り有効
※入場券にはシリアルナンバーが入ります。
※通信販売分にシリアルナンバー「1～400」を割り当てます。
※駅発売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできませんのでご了承ください。
【発売日】
2026年1月1日（木祝）
【発売価格】
1セット600円（税込）
【発売枚数】
1,200枚限定
※売り切れ次第発売を終了します。
※お１人さま１回のご購入につき、5セットまで
【発売箇所・発売時間】
１.江ノ島電鉄駅販売
・藤沢駅（11:00～20:00）
・江ノ島駅（7:00～21:00）
・鎌倉駅（7:00～21:00）
２.通信販売
『きっぷと鉄こもの』（運営主体：山口証券印刷(株)）
https://marche.kipputotetsukomono.com/
※2026年1月1日（木祝）10時から
※駅販売分で在庫が発生した場合は、通信販売分に追加して販売します。
※通販サイトでは別途送料がかかります。