「令和８年干支入場券（午）」の発売について

写真拡大

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（神奈川県藤沢市、社長　黒田　聡）では、2026年1月1日（木祝）より、「令和8年干支入場券（午）」を数量限定で発売いたします。新年にふさわしい縁起の良い特製台紙に、令和8年の干支『午』をあしらった硬券入場券をセットしました。さらに、令和8年度にデビュー予定の700形車両の特別デザインも施されています。新年の記念に、ぜひお手に取ってお楽しみください。



▲表面イメージ

「令和８年干支入場券（午）台紙付き３駅セット」の概要




【商品内容】


「B型硬券普通入場券」3枚セット（藤沢駅、江ノ島駅、鎌倉駅）


・入場券サイズ：縦25mm×横57.5mm


・台紙サイズ：縦97mm×横147mm


・有効期間：2026年1月1日（木祝）～2026年1月31日（土）


※上記期間内で1回限り有効


※入場券にはシリアルナンバーが入ります。


※通信販売分にシリアルナンバー「1～400」を割り当てます。


※駅発売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできませんのでご了承ください。




【発売日】


2026年1月1日（木祝）



【発売価格】


1セット600円（税込）



【発売枚数】


1,200枚限定


　※売り切れ次第発売を終了します。


　※お１人さま１回のご購入につき、5セットまで



【発売箇所・発売時間】


１.江ノ島電鉄駅販売


・藤沢駅（11:00～20:00）


・江ノ島駅（7:00～21:00）


・鎌倉駅（7:00～21:00）




２.通信販売


『きっぷと鉄こもの』（運営主体：山口証券印刷(株)）


https://marche.kipputotetsukomono.com/


※2026年1月1日（木祝）10時から


※駅販売分で在庫が発生した場合は、通信販売分に追加して販売します。


※通販サイトでは別途送料がかかります。